انتصاب اعضای ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حکم منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، «بهرام سلیمانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان «رئیس ستاد انتخابات استان» منصوب شد.

همچنین بر اساس سایر احکام صادره «حمید شرفی» مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان «دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات»، «جلیل بالایی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی»، «امیر شاه آبادی» مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته حقوقی»، «محمد مبین» مدیرکل حراست استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته حراست و استعلامات»، «عبدالله الماسی» مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته اطلاع رسانی»، «محمد پورهاشمی» مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته امنیتی»، «کیوان سهرابی ثانی» مدیر فنآوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته فناوری اطلاعات» و «منصور عزیزی» مدیرکل ثبت احوال استان به عنوان «عضو ستاد» انتخابات استان منصوب شدند.‌

گفتنی است؛ هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار اما فرآیندهای آن از مهرماه آغاز می‌شود.