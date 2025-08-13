اعضای ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ سیدمحمدرضا هاشمی طی احکامی جداگانه، رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی و رؤسای کمیته‌های ۸ گانه ذیل ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادره با امضای سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی؛ حسین شرافتی راد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با حفظ سمت به عنوان "رئیس ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی " و "رئیس ستاد امنیت انتخابات استان" تعیین شد.

استاندار خراسان جنوبی، حسین شبان، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را به عنوان دبیر و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات استان، حسین موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری را به عنوان عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان، علی معزی فر، مدیرکل حراست استانداری را به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان، عباسعلی ملکی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری را به عنوان عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات و رئیس کمیته بازرسی استان، شهرام حیدرزاده مدیرکل فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری را به عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان، عبداله غلامی مدیرکل روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری را به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، محمد شریف گلچین مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری را به عنوان دبیر ستاد امنیت انتخابات استان و مرتضی امیرآبادی زاده مدیرکل ثبت احوال استان را به عنوان عضو ستاد انتخابات خراسان جنوبی منصوب کرد.