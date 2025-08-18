  1. ورزش
هفته اول لیگ بیست‌وپنجم؛

تساوی هم از عصبانیت هواداران کم نکرد/ شعار علیه مدیر و بازیکنان سرخ

تساوی هم از عصبانیت هواداران کم نکرد/ شعار علیه مدیر و بازیکنان سرخ

پرسپولیس در آخرین دقیقه بازی با فجر سپاسی گل تساوی را به ثمر رساند اما تعدادی از هواداران به انتقاد از عملکرد مدیرعامل و برخی بازیکنان پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین بازی فصل لیگ برتر مقابل فجر سپاسی با گلزنی علی علیپور در دقیقه ۴+۹۰ از شکست گریخت تا تا وحید هاشمیان از تلخ‌ترین شروع ممکن در ابتدای راه سرمربیگری با سرخپوشان فاصله بگیرد.

تساوی پرسپولیس در آخرین دقایق بازی هم باعث نشد باعث شد تا تماشاگران حاضر در وررشگاه شهدای شهرقدس دست از شعار علیه رضا درویش مدیرعامل باشگاه بردارند.

آنها همچنین چند بازیکن از جمله سروش رفیعی و میلاد محمدی را نیز از شعارهایشان در امان نگه نداشتند و آنها را هو کردند.

وحید هاشمیان پس از گل تساوی تیمش به هیچ وجه خوشحالی نکرد و احمدزاده هم از علیپور خواست تا به جای شادی پس از گل بازی را دوباره شروع کند تا شاید بتوانند گل برتری را به ثمر برسانند.

