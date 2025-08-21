به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با احمد میدری وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: خراسان رضوی به‌ویژه مشهد به دلیل موقعیت مذهبی، اقتصادی و جمعیتی خود، نیازمند مدیرانی است که از نزدیک با مسائل منطقه آشنایی داشته باشند و بتوانند بر اساس شناخت دقیق، برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مدیریت در خراسان رضوی باید متکی به ظرفیت‌های بومی باشد، افزود: در سال‌های گذشته گاهی مدیرانی از استان‌های دیگر به مشهد اعزام شدند، اما به دلیل ناآشنایی با شرایط محلی، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نکردند، بلکه در برخی موارد بر مشکلات افزودند.

وی به ویژگی‌های خاص مشهد اشاره کرد و گفت: این کلان‌شهر علاوه بر جمعیت بومی، هر ساله میزبان میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی است.

علم الهدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گسترش حاشیه‌نشینی در مشهد گفت: وجود جمعیت عظیم در مناطق حاشیه‌ای، مسائل اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را پدید آورده که حل آن نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌ها از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: مشهد باید الگوی مدیریت شهری در کشور باشد، اما مشکلات حاشیه‌نشینی، کمبود زیرساخت‌ها و ناهماهنگی دستگاه‌ها این روند را دشوار کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این استان گفت: اطراف مشهد دارای اراضی حاصلخیز و ظرفیت بالای کشاورزی است که می‌تواند در تأمین نیازهای کشور و حتی صادرات مؤثر باشد.

علم الهدی تصریح کرد: تولید محصولاتی همچون پسته و گردو در این منطقه از کیفیت بالایی برخوردار است، اما نبود زیرساخت‌های مناسب از جمله جاده، گازرسانی و خدمات پشتیبان، مانع توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی در مشهد اظهار داشت: این شهر به دلیل جایگاه مذهبی و حضور سالانه میلیون‌ها زائر از داخل و خارج کشور، نیازمند بیمارستان‌های تخصصی و مراکز درمانی پیشرفته است.

وی اضافه کرد: امکانات موجود پاسخگوی جمعیت زائر و مجاور نیست و در مواقع بحران، مشکلات جدی برای شهروندان و مسافران ایجاد می‌شود. بنابراین گسترش مراکز درمانی باید جزو اولویت‌های اصلی دولت باشد.

لزوم توجه به معلولان

علم الهدی با اشاره به وضعیت معلولان گفت: شهر مشهد میزبان تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت است که برخی از آنان از سراسر کشور برای بهره‌مندی از خدمات توانبخشی و مراکز حمایتی به این شهر مراجعه می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برنامه‌های ویژه‌ای برای ارتقای خدمات به این قشر تدوین کند تا مشهد به مرکزی ملی در حوزه توانبخشی و حمایت از معلولان تبدیل شود.

مسئولیت سنگین دستگاه‌های اجرایی

وی با بیان اینکه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم مشهد بسیار سنگین است، گفت: امروز دیگر نمی‌توان مشکلات این کلان‌شهر را تنها با نگاه محلی مدیریت کرد، بلکه باید به آن به‌عنوان شهری ملی و بین‌المللی نگریست و بر اساس این جایگاه، تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری انجام داد.

علم الهدی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهند، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه اشتغال، رفاه، خدمات اجتماعی و سلامت قابل حل خواهد بود.