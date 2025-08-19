به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ و در جریان انفجار مهمات باقی مانده از تهاجم ناجوانمردانه رژیم منحوس صهیونیستی به کشورمان در روستای «رازباشی» از توابع بخش بیرانشهر استان لرستان، یک نونهال به خیل شهدا پیوست.

در جریان این انفجار، نونهال امیرعلی فلاح به درجه رفیع شهادت نائل آمد. همچنین بر اساس این گزارش، تعدادی دیگر از نونهالان در این حادثه مجروح شدند.

مجروحان این حادثه بلافاصله با اعزام آمبولانس‌های اورژانس و هلال احمر، به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد منتقل شدند تا تحت درمان‌های لازم قرار گیرند.

اعلام اسامی و جزئیات بیشتر

اسامی شهدا و مجروحان انفجار مهمات عمل نکرده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در بیرانشهر به شرح زیر توسط روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان اعلام شده است.

شهدا:

۱. امیرعلی فلاح فرزند مصطفی

مجروحان:

۱. سعید آریا مهر فرزند ابراهیم

۲. آوینا فلاح

۳. ثنا فلاح فرزند مصطفی

۴. حسین اصل مرز

۵. فادیا فلاح

۶. محمدپارسا رک رک

۷. عمادرضا فلاح

بنابراین تعداد مجروحان تا این لحظه ۷ نفر اعلام شده است.