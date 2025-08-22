تشییع پیکر نونهال شهید «امیرعلی فلاح» در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر نونهال شهید «امیرعلی فلاح اصل مرز» عصر امروز جمعه در میان اندوه و اشک‌های همسالانش و مردم روستای چنار رازباشی از توابع بیرانشهر تشییع و در آرامگاه ابدی خود آرمید.

بر اساس این گزارش، این حادثه تلخ غروب روز سه‌شنبه، ۲۸ مردادماه در همین روستا رخ داد. بر اثر انفجار مهمات عمل‌نکرده و باقی‌مانده از تجاوز جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی، این کودک شش‌ساله به فیض شهادت نائل آمد و هفت نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند.

مصدومان این رویداد دردناک بلافاصله به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد منتقل شدند. طبق آخرین گزارش‌های دریافتی، تاکنون تعدادی از این مجروحان با بهبودی نسبی مرخص شده‌اند و تعدادی دیگر نیز همچنان تحت درمان و مداوا هستند.

بنابراین گزارش، مراسم تشییع این نونهال شهید با حضور پرشور و همدلانه اقشار مختلف مردم منطقه و همچنین جمعی از مسئولان محلی و استانی همراه بود.

اسامی شهدا و مجروحان انفجار مهمات عمل نکرده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در بیرانشهر به شرح زیر توسط روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان اعلام شده بود.

شهدا:

۱. امیرعلی فلاح فرزند مصطفی

مجروحان:

۱. سعید آریا مهر فرزند ابراهیم

۲. آوینا فلاح

۳. ثنا فلاح فرزند مصطفی

۴. حسین اصل مرز

۵. فادیا فلاح

۶. محمدپارسا رک رک

۷. عمادرضا فلاح