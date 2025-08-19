  1. استانها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

حال عمومی مجروحان انفجار بیرانشهر مساعد است+ تصاویر

خرم‌آباد - مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اعلام مساعد بودن وضعیت درمان مجروحان حادثه انفجار بیرانشهر، گفت: جای نگرانی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ و در جریان انفجار مهمات باقی مانده از تجاوز ناجوانمردانه رژیم منحوس صهیونیستی به کشورمان در روستای «رازباشی» از توابع بخش بیرانشهر استان لرستان، یک نونهال به خیل شهدا پیوست.

حادثه انفجار روز جاری در شهرستان بیرانشهر در استان لرستان، تعداد هفت نفر مجروح هم بر جای گذاشت که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

وضعیت درمانی تحت نظر پزشکان متخصص

عباس شیرزاد، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، امروز بیست و هشتم مرداد ماه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت این مجروحان، عنوان کرد: این مجروحان هم اکنون در مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر بستری هستند و مراحل درمانی آنان با نظارت و مداخله پزشکان متخصص به طور کامل در جریان است.

شیرزاد در ادامه با بیان جزئیات بیشتری از نوع مصدومیت‌ها، به مردم اطمینان خاطر داد و افزود: خوشبختانه بر اساس گزارش تیم‌های پزشکی، جراحات وارد شده به این مجروحان شدید نبوده و با پیگیری‌های لازم، جای نگرانی برای آنان وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، تاکنون گزارشی مبنی بر تغییر وضعیت بحرانی یا بروز مشکل خاصی برای مجروحان این حادثه دریافت نشده است.

اسامی مجروحان و تنها شهید انفجار مهمات عمل نکرده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در بیرانشهر به شرح زیر توسط روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان اعلام شده است.

شهدا:

۱. امیرعلی فلاح فرزند مصطفی

مجروحان:

۱. سعید آریا مهر فرزند ابراهیم
۲. آوینا فلاح
۳. ثنا فلاح فرزند مصطفی
۴. حسین اصل مرز
۵. فادیا فلاح
۶. محمدپارسا رک رک
۷. عمادرضا فلاح

بنابراین تعداد مجروحان تا این لحظه ۷ نفر اعلام شده است.

