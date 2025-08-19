حمزه امرایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: درهمتنیدگی نیازها و اقتضائات امروز جوامع نشان میدهد دولتها در فرایند توسعه و پاسخگویی به پیچیدگیها و انتظارات جامعه، نیازمند همراهی عناصر مؤثری به مثابه بازوی حمایتی و مشورتی خود در عرصه مدیریت جامعه هستند.
وی افزود: در سالهای اخیر، سازمانهای مردمنهاد (سمنها) یا به تعبیری «مردمبنیاد» ها، به مثابه کنشگران داوطلب، نقش اثرگذاری در کمک به جوامع و دولتها ایفا کردهاند.
کارکرد چندوجهی سمنها
امرایی به کارکردهای متنوع سمنها اشاره کرد و ادامه داد: کارکرد چندوجهی این تشکلها، سطوح متنوعی از کمک مشورتی به تصمیمگیران و تصمیمسازان، رویکرد حمایتی از اقشار آسیبپذیر، مساعدت معیشتی، ارائه خدمات و آگاهیبخشی در حوزه آسیبهای اجتماعی، ظرفیتسازی برای بازگشت به زندگی افراد آسیبپذیر، تحقیق و جمعآوری دادهها، آیندهپژوهی و کمک به برابری اجتماعی را در برمیگیرد.
معاون استاندار همدان بیان کرد: در واقع، سمنها با کارکرد متنوع میتوانند نقش مهمی در پر کردن شکافهای موجود از حیث دسترسی به خدمات در جامعه ایفا کنند.
سمنها پیشگام رویکردهای نوین
وی با بیان اینکه این تشکلها اغلب پیشگام رویکردهای نوین هستند، گفت: سمنها راهحلهای نوآورانهای برای مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه میکنند و قبل از اینکه ایدهها و رویکردهای جدید توسط دولتها یا سازمانهای بزرگتر پیاده شوند، توسط این تشکلها به اجرا گذاشته میشوند و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص میشود.
امرایی تصریح کرد: این میانداری ضمن زدودن بسیاری از فرایندهای زائد بروکراسی، راه برای تحقق برنامههای خلاقانه با هزینههای اقتصادی کمتر را میسر میسازد.
لزوم تغییر نگاه دستگاههای اجرایی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در پایان با تأکید بر لزوم تغییر نگرش نسبت به سمنها، خاطرنشان کرد: مجموعههای اجرایی باید سمنها را نه رقیب، بلکه بازوی مشورتی و کمکدهنده برای خود بدانند. این تغییر نگاه، شرط اساسی برای بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای بینظیر این نهادهای مردمی است.
