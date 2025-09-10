  1. استانها
  2. همدان
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

پرونده تمدید و صدور مجوز سمن‌ها در همدان بررسی شد

پرونده تمدید و صدور مجوز سمن‌ها در همدان بررسی شد

همدان-شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد همدان به ریاست معاون سیاسی استاندار، پرونده‌های تمدید و صدور مجوز فعالیت سمن‌ها را بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان همدان به ریاست حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان حوزه مشارکت‌های مردمی برگزار شد و در آن درخواست‌های تمدید و صدور مجوز فعالیت سمن‌ها بررسی شد.

حمزه امرایی در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های مردمی گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد نقشی مهم در ارائه مشورت‌های تخصصی برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی ایفا می‌کنند و باید با کاهش پیچیدگی‌های اداری، فضای فعالیت مؤثرتری برای آنها ایجاد شود.

وی افزود: روند بررسی پرونده‌های تمدید و صدور مجوز این تشکل‌ها باید با دقت و سرعت پیش برود تا ظرفیت‌های مردمی بلااستفاده نماند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان عنوان کرد: همچنین همفکری با دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل روندها و افزایش شفافیت در فعالیت این تشکل‌ها ضروری است.

در پایان این نشست، پرونده‌های مربوط به تمدید و صدور مجوز سمن‌های جدید بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد خبر 6585646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها