به گزارش خبرگزاری مهر، شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد استان همدان به ریاست حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و کارشناسان حوزه مشارکتهای مردمی برگزار شد و در آن درخواستهای تمدید و صدور مجوز فعالیت سمنها بررسی شد.
حمزه امرایی در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از ظرفیتهای مردمی گفت: سازمانهای مردمنهاد نقشی مهم در ارائه مشورتهای تخصصی برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی ایفا میکنند و باید با کاهش پیچیدگیهای اداری، فضای فعالیت مؤثرتری برای آنها ایجاد شود.
وی افزود: روند بررسی پروندههای تمدید و صدور مجوز این تشکلها باید با دقت و سرعت پیش برود تا ظرفیتهای مردمی بلااستفاده نماند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان عنوان کرد: همچنین همفکری با دستگاههای مرتبط برای تسهیل روندها و افزایش شفافیت در فعالیت این تشکلها ضروری است.
در پایان این نشست، پروندههای مربوط به تمدید و صدور مجوز سمنهای جدید بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
