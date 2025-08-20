به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امرایی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تشکل‌های هگمتانه و سرمایه‌های اجتماعی که در سالن شهدای استانداری همدان برگزار شد، با تبریک هفته تشکل‌های اجتماعی، اظهار کرد: تشکل‌های مردمی بازوی دستگاه‌های اجرایی استان همدان هستند.

وی افزود: مجموعه‌های دولتی باید آن‌ها را مشارکت‌کننده و حامی وظایف خود ببینند نه رقیب خود، این تشکل‌ها بازوی مشورتی دستگاه‌های اجرایی هستند و نباید از کمک‌گیری از آنها ابایی داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با اشاره به نقش پررنگ سمن‌ها در حوزه فرهنگ‌سازی و تبیین گفت: در استان همدان مداخله و اثرگذاری سمن‌ها قابل تقدیر است و باید تلاش کنیم تا اگر موانعی وجود دارد، رفع گردد و باید بدانیم تشکل‌های اجتماعی می‌توانند جامعه را کمک کنند.

وی افزود: ما نیازمند کمک و مداخله بیشتر سمن‌ها به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان هستیم.

امرایی با اشاره به موضوع آینده‌پژوهی و نقش پررنگ سمن‌ها در آن گفت: متوقف بر وضعیت موجود نباید باشیم. سمن‌ها ورای فرآیندهای بروکراسی‌های دست و پاگیر پیش می‌روند و این موضوع عامل چالاکی و چابکی سمن‌ها شده است.

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: می‌بایست برنامه‌ریزی کنند و از سمن‌های فعال در سیستم خود، دعوت و از نظرات مشورتی آنها استفاده نمایند؛ چراکه این روند در انجام وظایف دستگاه کمک‌کننده و اثرگذار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با اشاره به سابقه برگزاری جلسات با سمن‌های شهرستانی توسط استاندار اضافه کرد: می‌توانیم در استان همدان جلساتی با آنها ترتیب دهیم و از نظرات آنها استفاده نمائیم.

امرایی در پایان با اشاره به تقویت هم‌افزایی و همدلی در استان همدان، به وضعیت استان در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و خواستار تقویت و استمرار همدلی‌ها در استان شد و گفت: در این زمینه سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی می‌توانند فعال باشند.