کشت آسان و برداشت فراوان؛ مکانیزاسیون تولید را دو برابر کرد!

خبرگزاری مهر- گروه استانها: در دل شهرستان دلفان، جایی که زمینهای حاصلخیز و دشتهای گسترده، سالها مأمن کشاورزان سختکوش بوده است، نخود بهعنوان محصولی استراتژیک و محور معیشت بسیاری از خانوادهها شناخته میشود.
کشاورزان این دیار نسلها تجربه کردهاند که کاشت و برداشت این محصول، با تمام شیرینی حاصل از محصول نهایی، چه مشقتها و سختیهایی دارد؛ کار با دست و نیروی انسانی، ساعات طولانی زیر آفتاب و تلاش بیوقفه برای رسیدن به محصولی که گاه نمیتواند جوابگوی هزینههای تولید باشد.
اما در سالهای اخیر، نسیم تغییر و نوآوری به مزارع دلفان رسیده است.
مکانیزاسیون کشاورزی، با ورود ماشینآلات ردیفکار و کمباینهای تخصصی، شکل تازهای به کشت نخود داده است.
کشاورزان اکنون میتوانند محصول خود را در زمان کوتاهتر، با هزینه کمتر و بهرهوری بیشتر برداشت کنند
دیگر خبری از کار طاقتفرسای روزانه و برداشت دستی نیست؛ کشاورزان اکنون میتوانند محصول خود را در زمان کوتاهتر، با هزینه کمتر و بهرهوری بیشتر برداشت کنند. این تحول، نه تنها زندگی روزمره کشاورزان را آسانتر کرده، بلکه به آنها امید داده است که زمینهایشان میتواند بیش از گذشته، سرشار از محصول و درآمد پایدار باشد.
بهرهگیری از تکنولوژی در مزارع نخود
امسال، بیش از هر زمان دیگری، میتوان تغییر را در چهره مزارع و کشاورزان دلفان دید؛ جایی که فناوری و تجربه دستبهدست هم دادهاند تا نخود، از بذر تا برداشت، سفری مطمئن و پربازده را پشت سر بگذارد.
این روایت، آغازگر فصل جدیدی در کشاورزی شهرستان است؛ فصلی که در آن مکانیزاسیون و نوآوری میتواند هم سختی کار را کاهش دهد و هم امید به آیندهای پرمحصول را زنده نگه دارد.
کشاورزان مناطق مختلف امسال در کشت نخود پاییزه از دستگاههای ردیفکار استفاده کرده و در مرحله برداشت نیز کمباینهای تخصصی را به کار گرفتهاند. این شیوه نوین موجب شده علاوه بر کاهش سختی کار و صرفهجویی در زمان، محصول تولیدی نیز به شکل چشمگیری افزایش یابد.
یکی از کشاورزان در گفتوگو با مهر میگوید: «در گذشته در هر هکتار حدود ۳۰ کیلو بذر کشت میکردیم و برداشت ما نهایتاً ۳۰۰ کیلوگرم بود. اما امروز با استفاده از بذرکارهای ردیفی، در هر هکتار ۹۰ کیلو بذر میکاریم و برداشت ما بیش از یک تن است.»
افزایش برداشت در شرایط خشکسالی
امسال اگرچه کاهش بارندگی و خشکسالی، نگرانیهای زیادی برای کشاورزان به وجود آورد، اما استفاده از روشهای مکانیزه باعث شد که بازدهی مزارع همچنان مطلوب باشد.
یکی دیگر از کشاورزان اظهار داشت: «کشت مکانیزه نخود که امسال انجام دادیم به لطف خدا بسیار موفقیتآمیز بود. با وجود خشکسالی، برداشت خوبی داشتیم و رضایت کشاورزان نیز بالاست.»
دو برابر شدن میانگین تولید کشور
بر اساس ارزیابیها، میزان برداشت نخود در مزارع مکانیزه به حدود دو برابر میانگین کشوری رسیده است. این دستاورد نشان میدهد توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی میتواند هم در کاهش فشارهای ناشی از شرایط اقلیمی و هم در افزایش تولید ملی نقشآفرینی کند.
کارشناسان معتقدند سرمایهگذاری در ماشینآلات نوین و آموزش کشاورزان برای استفاده بهینه از این ابزارها، گامی اساسی در جهت تحقق امنیت غذایی کشور است.
مکانیزاسیون؛ پایانی بر کار طاقتفرسا
به گزارش مهر، کشاورزان که سالها با روشهای سنتی به کشت نخود میپرداختند، امروز مکانیزاسیون را راهی مطمئن برای افزایش بهرهوری و کاهش رنج کار میدانند.
یکی از کشاورزان در گفتوگو با مهر اظهار کرد: «نسبت به سالهای گذشته خیلی راحتتر بوده است. آن زمان کار طاقتفرسا و کارگربر بود، اما اکنون کشت را مکانیزه انجام میدهیم و برداشت نیز به وسیله دستگاه کمباین صورت میگیرد.»
برداشت یک تُن نخود در هر هکتار
در کنار کشاورزان، اپراتورهای کمباین نیز از افزایش بازدهی برداشتها خبر میدهند. یکی از کاربران کمباین گفت: «امروز ما حدود ۱۰ هکتار برداشت داشتیم و در هر هکتار تقریباً یک تُن نخود برداشت شد.»
این ارقام نشان میدهد مکانیزاسیون کشاورزی توانسته در شرایط دشوار خشکسالی، عملکردی فراتر از انتظار به همراه داشته باشد.
کشاورزی نوین؛ الگویی برای توسعه پایدار
نتایج به دست آمده از مزارع مکانیزه نخود در سال جاری حاکی از آن است که با جایگزینی شیوههای سنتی و استفاده گستردهتر از فناوریهای نوین، هم کار کشاورزان سبکتر شده و هم امنیت غذایی کشور تقویت خواهد شد.
کارشناسان تأکید میکنند حمایت از کشاورزان برای دسترسی به تجهیزات مدرن، نهتنها تولید را افزایش میدهد، بلکه میتواند الگوی موفقی برای سایر محصولات کشاورزی نیز باشد.
کاهش هزینهها با مکانیزاسیون
یک کارشناس کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این سیستم، کاشت به صورت مکانیزه انجام میشود و برداشت هم توسط ماشین صورت میگیرد. نسبت به روش سنتی، هزینههای تولید ما تقریباً یکپنجم کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کشاورز میتواند در مدت زمان مناسب و با هزینهای بسیار کمتر، محصول خود را برداشت کند.
این کارشناس ادامه داد: میانگین عملکرد در سیستم مکانیزه تقریباً دو برابر کشت سنتی است. به همین دلیل، کشاورز علاوه بر کاهش هزینهها، از نظر درآمد هم به سطحی پایدار و مطلوب میرسد.
بر اساس این اظهارات، کشاورزی مکانیزه نه تنها پاسخی به چالش خشکسالی و کمبود منابع است، بلکه راهکاری عملی برای ارتقای امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی نیز محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند با توجه به نتایج بهدستآمده، توسعه مکانیزاسیون در سایر محصولات استراتژیک میتواند تحول بزرگی در تولید ملی ایجاد کند. سرمایهگذاری در ماشینآلات مدرن، آموزش کشاورزان و حمایتهای دولتی از مهمترین پیشنیازهای گسترش این رویکرد به شمار میرود.
گام بلند برای افزایش بهرهوری
سید سعید حسینی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال آغاز به کار کاشت و برداشت مکانیزه نخود کردیم. خوشبختانه با فراهم شدن دستگاههایی که بر اساس شرایط اقلیمی شهرستان طراحی شدهاند، بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی دلفان برای نخستین بار زیر کشت مکانیزه نخود رفت.
به گفته حسینی، اجرای این طرح نشان داد که دلفان ظرفیت بالایی برای توسعه مکانیزاسیون در محصولات استراتژیک دارد.
وی افزود: با توجه به نتایج مثبت حاصل از این کشت، انتظار میرود در سالهای آینده سطح اراضی مکانیزه شهرستان بهطور چشمگیری افزایش یابد.
متخصصان معتقدند تجربه موفق دلفان میتواند الگویی برای سایر شهرستانهای استان لرستان باشد. با توجه به خشکسالیهای اخیر و ضرورت افزایش بهرهوری، حرکت به سمت مکانیزاسیون نهتنها هزینههای تولید را کاهش میدهد، بلکه میتواند آیندهای مطمئنتر برای امنیت غذایی منطقه رقم بزند.
حمایت مالی از کشاورزان برای خرید ادوات
نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر بتوانیم کشت مکانیزه را در سطوح بیشتری ترویج کنیم، قطعاً سهولت کار کشاورزان بیشتر خواهد شد، هزینههای تولید کاهش پیدا میکند و عملکرد نیز در واحد سطح افزایش مییابد.
با توجه به رایزنیهای صورت گرفته با بنیاد برکت و بنیاد علوی، قرار است اعتباری برای خرید ادوات و ماشینآلات کاشت، داشت و برداشت مکانیزه نخود به کشاورزان اختصاص یابد
صیادی با بیان اینکه برنامههای حمایتی برای توسعه این طرح در دست اقدام است، افزود: با توجه به رایزنیهای صورت گرفته با بنیاد برکت و بنیاد علوی، قرار است اعتباری برای خرید ادوات و ماشینآلات کاشت، داشت و برداشت مکانیزه نخود به کشاورزان اختصاص یابد.
وی ادامه داد: از کشاورزان عزیز انتظار داریم با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها از این فرصت استفاده کنند تا بتوانیم در سالهای آینده سطح بیشتری از مزارع استان را به کشت مکانیزه نخود اختصاص دهیم.
بنابراین گزارش، کارشناسان جهاد کشاورزی دلفان بر این باورند که ادامه روند فعلی و حرکت به سمت مکانیزاسیون کامل، چشمانداز روشنی را برای کشاورزی این شهرستان رقم خواهد زد.
بر اساس برآوردها، در صورتی که ۱۰۰ درصد سطح زیرکشت نخود در دلفان به صورت مکانیزه انجام شود، تولید سالانه این محصول میتواند به حدود ۵۰ هزار تن برسد؛ ظرفیتی که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات و ارزآوری را نیز فراهم خواهد کرد.
این دستاورد نشان میدهد مکانیزاسیون نهتنها راهکاری برای مقابله با خشکسالی و افزایش بهرهوری است، بلکه میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی و امنیت غذایی در استان لرستان و حتی کشور باشد.
