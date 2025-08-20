در حال تامین منابع برای بیمه لپ تاپ و موبایل دانشجویان پزشکی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر بهمنماه سال گذشته بود که امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در درگیری با سارقان برای حفظ لپ تاپ و تلفن همراه خود به قتل رسید به دنبال این حادثه وزارت علوم برای جلوگیری از تکرار چنین واقعهای به فکر بیمه کردن تلفن همراه و لپ تاپ دانشجویان افتاد تا در صورت بروز حوادث مشابه، دانشجویان به خاطر حفظ اموالشان با خطر مواجه نشوند.
به همین دلیل با امضای تفاهمنامه با یکی از شرکتهای بیمه مقرر شد گوشی تلفن همراه دانشجویان وزارت علوم تا سقف ۲۵ میلیون تومان و لپتاپ تا سقف ۵۰ میلیون تومان بیمه شوند. ثبتنام این طرح از ۱۵ فروردینماه تا ۱۵ اردیبهشت سال جاری برای دانشجویان وزارت علوم انجام شد.
در پی این اقدام وزارت علوم مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت نیز از اجرای طرح بیمه لپتاپ و تلفن همراه لوازم شخصی دانشجویان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت بهعنوان مسئول اجرای این طرح تعیین شده و هماهنگیهای لازم نیز با مسئولان وزارت علوم صورت گرفته است. این آمادگی از سوی وزارت علوم برای اجرای مشترک طرح وجود دارد و در صورتی که مسائل اداری مانع اجرای مشترک این طرح شود، وزارت بهداشت بهطور مستقل این کار را انجام خواهد داد.
با این وجود چندی پیش رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در نامهای به معاون فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه اعلام کرده است که اجرای طرح بیمه پوشش سرقت تلفن همراه و لپتاپ برای دانشجویان تعهد آور و دارای آثار مالی است و نیازمند طرح موضوع در هیئت امنای صندوق و اخذ مصوبه است و تا زمان طی مراحل قانونی امکان اقدام اجرایی نیست.
در همین راستا در گفتگو با معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت چرایی اجرا نشدن این اقدام را پیگیری کردیم.
دکتر مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمه کردن تلفن همراه و لپ تاپ دانشجویان اقدام ارزشمندی بود که وزارت علوم آن را پیگیری کرد، گفت: ما برای اینکه از به خطر افتادن سلامت دانشجویان جلوگیری کنیم، پیگیریهایی انجام دادیم تا بتوانیم این اقدام را برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی نیز انجام دهیم.
وی ادامه داد: در این راستا از صندوق رفاه دانشجویان خواستیم تا شرایط انجام این کار را مورد بررسی قرار دهد. صندوق رفاه پس از بررسیها اعلام کرد که منابع مورد نیاز برای این موضوع وجود ندارد و باید منابع برای این کار تامین شود.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون امکان بیمه کردن تلفن همراه و لپ تاپ دانشجویان علوم پزشکی فراهم نشده است، افزود: ما در حال پیگیری و تامین منابع هستیم که انشاالله بتوانیم در خدمت دانشجویان باشیم و منابع مورد نیاز برای بیمه تلفن همراه و لپ تاپ دانشجویان را تامین کنیم.
