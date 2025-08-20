رزمایش سراسری تجدید میثاق با ولایت در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و سالروز شهادت پیامبر اعظم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اظهار کرد: این رزمایش به مدت یک هفته و با مشارکت گسترده بسیجیان خواهر و برادر، گروه‌های جهادی و نهادهای مردمی در مساجد سراسر استان اجرا می‌شود.

وی ارتقای سطح آمادگی دفاعی و امنیتی، تحقق راهبردهای اجتماعی بسیج، افزایش تاب‌آوری محلات در برابر تهدیدات و خدمت‌رسانی جهادی به مردم را از اهداف کلان این رزمایش برشمرد و افزود: تأمین امنیت پایدار، محرومیت‌زدایی، ارائه خدمات به اقشار آسیب‌پذیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی از جمله محورهای عملیاتی این طرح است.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) ادامه داد: گردان‌های جهاد عاشورایی بسیج در قالب خواهران و برادران با حضور در مناطق کم‌برخوردار، خدمات متنوعی در حوزه‌های بهداشتی، معیشتی، فرهنگی و عمرانی ارائه خواهند کرد.

سردار فدا با بیان اینکه «بسیج بازوی مردمی نظام و همواره در خط مقدم خدمت به مردم و دفاع از ارزش‌های اسلامی است»، خاطرنشان کرد: این رزمایش با محوریت مسجد و با همراهی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، اداره اوقاف، کانون‌های فرهنگی و خیریه‌ها برگزار می‌شود تا الگویی از هم‌افزایی و هماهنگی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند.

وی با یادآوری تجربه دوران دفاع مقدس گفت: همان‌گونه که ستادهای پشتیبانی مردمی در جنگ تحمیلی نقشی بی‌بدیل داشتند، امروز نیز این رزمایش می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و محوریت مساجد، پشتوانه‌ای محکم برای اقتدار و استقامت نظام اسلامی باشد.

فرمانده سپاه استان اصفهان در پایان ابراز امیدواری کرد: رزمایش تجدید میثاق با ولایت با مشارکت گسترده مردم و بسیجیان گامی مؤثر در جهت تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای اقتدار ملی در سطح محلات استان بردارد.