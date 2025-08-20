به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار صبح چهارشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: توسعه کتابخانههای روستایی در سنندج و سایر نقاط استان امری ضروری است و این مراکز میتوانند نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و آگاهی جوامع محلی ایفا کنند.
وی با اشاره به افتتاح کتابخانه عمومی در روستای سراب قامیش سنندج در هفته دولت امسال افزود: این کتابخانه در زمینی به مساحت ۷۹۰ متر مربع و با زیربنای ۳۲۵ متر مربع در یک طبقه ساخته شده و به عنوان هفدهمین کتابخانه روستایی استان به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان خاطرنشان کرد: تلاش این اداره کل بر خدمترسانی بهتر به مردم و افزایش سرانه مطالعه در استان است تا سطح فرهنگ کتابخوانی به جایگاه مطلوب و درخور کردستان ارتقا یابد.
