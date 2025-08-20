  1. استانها
افتتاح کتابخانه عمومی در روستای سراب قامیش سنندج

سنندج- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان از افتتاح کتابخانه عمومی روستای سراب قامیش سنندج همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار صبح چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: توسعه کتابخانه‌های روستایی در سنندج و سایر نقاط استان امری ضروری است و این مراکز می‌توانند نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و آگاهی جوامع محلی ایفا کنند.

وی با اشاره به افتتاح کتابخانه عمومی در روستای سراب قامیش سنندج در هفته دولت امسال افزود: این کتابخانه در زمینی به مساحت ۷۹۰ متر مربع و با زیربنای ۳۲۵ متر مربع در یک طبقه ساخته شده و به عنوان هفدهمین کتابخانه روستایی استان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان خاطرنشان کرد: تلاش این اداره کل بر خدمت‌رسانی بهتر به مردم و افزایش سرانه مطالعه در استان است تا سطح فرهنگ کتابخوانی به جایگاه مطلوب و درخور کردستان ارتقا یابد.

