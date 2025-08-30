کتابخانه عمومی روستای سراب قامیش سنندج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حسنی‌خوانسار بیان کرد: کتابخانه دکتر مهیندخت معتمدی واقع در روستای سراب قامیش سنندج توسط اداره کل راه وشهرسازی احداث شد.

وی بیان کرد: این کتابخانه عمومی واقع در روستای سراب قامیش در زمینی به مساحت ۸۵۰ متر و در متراژ ۳۲۴ متر مربع احداث شده و حدود ۵۸ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این کتابخانه هزینه شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان اظهار کرد: کتابخانه روستای سراب قامیش، هفدهمین کتابخانه روستایی استان کردستان است.

حسنی افزود: توسعه کتابخانه‌های روستایی ضروری است و این مراکز نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی ایفا می‌کند.

وی افزود: خدمتگزاری به مردم و فراهم آوردن شرایط مطالعه برای بالا بردن افزایش سرانه مطالعه به حد مطلوب و درخور استان کردستان است