تشکیل ۱۵۸ پرونده قضایی در دادسرای فرهنگ و رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران در نشست بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های با موضوع جرایم در حوزه مطبوعات، رسانه‌ها، فضای مجازی و امنیت روانی جامعه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در زمینه صیانت از امنیت روانی جامعه گفت: تلاش بر این است که متناسب با رفتاری که صورت گرفته، اقدامات مناسب انجام گیرد که بعضاً در قالب تذکر و تعهد و بعضاً در قالب اعلام جرم پیگیری می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۵۸ پرونده قضائی در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل گردید که ۱۵۰ مورد منتهی به تذکر شد.