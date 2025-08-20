  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۴

تشکیل ۱۵۸ پرونده قضایی در دادسرای فرهنگ و رسانه

تشکیل ۱۵۸ پرونده قضایی در دادسرای فرهنگ و رسانه

دادستان تهران از تشکیل ۱۵۸ پرونده قضایی در دادسرای فرهنگ و رسانه طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران در نشست بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های با موضوع جرایم در حوزه مطبوعات، رسانه‌ها، فضای مجازی و امنیت روانی جامعه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در زمینه صیانت از امنیت روانی جامعه گفت: تلاش بر این است که متناسب با رفتاری که صورت گرفته، اقدامات مناسب انجام گیرد که بعضاً در قالب تذکر و تعهد و بعضاً در قالب اعلام جرم پیگیری می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۵۸ پرونده قضائی در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل گردید که ۱۵۰ مورد منتهی به تذکر شد.

کد خبر 6565721
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها