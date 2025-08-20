تقدیر نماینده مجلس خبرگان رهبری از عملکرد شهردار تهران پس از جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، با آیتالله موسویجزایری، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، دیدار و گفتگو کرد.
در این ملاقات، آیتالله موسویجزایری با تقدیر از خدمات و تلاشهای زاکانی در دوران تصدی شهرداری تهران، به صورت ویژه اقدامات انجامشده در دوران «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و همچنین پیگیریهای جدی و برنامهریزیهای مؤثر در زمینه بازسازی سریع و اساسی اماکن آسیبدیده شهری در پی این حادثه را مورد تشکر قرار داد.
وی این اقدامات را نشانهای از تدبیر، مدیریت جهادی و توجه به آسایش شهروندان تهرانی دانست و برای شهردار تهران آرزوی موفقیت کرد.
زاکانی نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از دغدغهها و راهنماییهای آیتالله موسویجزایری، بر تداوم تلاش مدیریت شهری برای خدمترسانی هرچه بهتر به مردم و بازسازی هرچه سریعتر بافتهای آسیبدیده تأکید نمود.
