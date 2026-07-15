حامد بهرامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاههای علوم پزشکی امروز علاوه بر آموزش و پژوهش، وظیفه تربیت نیروهای خلاق و کارآفرین را نیز بر عهده دارند و دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف تقویت فرهنگ کارآفرینی، توانمندسازی دانشجویان و ایجاد ارتباط میان دانشگاه و بازار کار فعالیت میکند.
وی افزود: یکی از مهمترین مأموریتهای این دفتر، حمایت از ایدههای نوآورانه و تبدیل ظرفیتهای علمی به فرصتهای اشتغالآفرین است و در این راستا خدمات مشاورهای، آموزشی و مهارتی برای دانشجویان، فارغالتحصیلان و کارکنان دانشگاه ارائه میشود.
مسئول دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به برنامههای این مجموعه گفت: برگزاری دورههای مهارتآموزی، مشاوره تخصصی کسبوکار، هدایت ایدههای خلاق، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه سلامت، ارتباط با مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان و معرفی فرصتهای شغلی از جمله مهمترین اقدامات این دفتر است.
بهرامیان توسعه مهارتهای حرفهای و مهارتهای نرم را از رویکردهای اصلی دفتر کارآفرینی و اشتغال دانست و تصریح کرد: موفقیت در بازار کار امروز تنها به دانش تخصصی وابسته نیست، بلکه خلاقیت، نوآوری، توان حل مسئله و روحیه کارآفرینی نیز از عوامل مؤثر در اشتغال پایدار به شمار میروند.
وی با تأکید بر اهمیت تعامل با بخش خصوصی و نهادهای مرتبط اظهار کرد: همکاری با صنایع، شرکتهای دانشبنیان، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری میتواند فرصتهای جدیدی برای اشتغال دانشآموختگان ایجاد کرده و به توسعه اقتصاد دانشبنیان در حوزه سلامت کمک کند.
بهرامیان در پایان از دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه دعوت کرد ایدههای نوآورانه و اشتغالآفرین خود را از طریق دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه پیگیری کنند و گفت: این دفتر آماده ارائه خدمات مشاورهای، آموزشی و حمایتی برای تبدیل ایدههای خلاق به کسبوکارهای موفق و فرصتهای پایدار اشتغال است.
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