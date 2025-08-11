کارآفرینی در سیستان و بلوچستان فرصتی ارزشمند برای جوان ترین استان کشور

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: کارآفرینی به معنای خلق و راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه است که با هدف ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. مقصود از کارآفرین فردی است که ایده‌ای جدید را به مرحله اجرا می‌رساند و با ریسک‌پذیری و استفاده از منابع موجود، فرصت‌های بازار را شناسایی و به کسب‌وکار تبدیل می‌کند. این فرآیند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد.

کارآفرینی تنها ایجاد شرکت‌های بزرگ محدود نیست، بلکه شامل کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم می‌شود که می‌توانند در حوزه‌های مختلفی مانند فناوری، خدمات، کشاورزی و صنایع دستی فعالیت کنند. یکی از مزایای مهم کارآفرینی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند و به رشد اقتصادی منطقه‌ای و ملی سرعت می‌بخشد.

کار آفرینی در جوان‌ترین استان کشور، موتور محرک رشد اقتصادی است

علاوه بر جنبه اقتصادی، کارآفرینی نقش مهمی در نوآوری و تغییرات اجتماعی دارد، به خصوص در استان جوان سیستان و بلوچستان، که بالاترین آمار تعداد جوان و نوجوان (بالاترین آمار نیروی کار بومی) را در کشور داراست؛ کارآفرینان با ارائه محصولات و خدمات نوآورانه، نیازهای جدید بازار را پاسخ می‌دهند و باعث افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد می‌شوند. همچنین، کارآفرینی می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد و توسعه جوامع محلی کمک کند.

کارآفرینی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار شناخته می‌شود که با ایجاد فرصت‌های جدید، توسعه بازار و افزایش تولید، نقش مهمی در پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. حمایت از کارآفرینان و توسعه اکوسیستم‌های کارآفرینی می‌تواند مسیر رسیدن به اقتصاد پویا و مقاوم را هموار کند.

نقش پر رنگ زنان در عرصه کارآفرینی سیستان و بلوچستان؛ ۴۰ درصد کارآفرینان استان زنان هستند

دبیر کانون کارآفرینان برتر رسمی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان سیستان و بلوچستان، با وجود چالش‌های ساختاری و جغرافیایی قابل توجه، ظرفیت‌ها و پروژه‌های متعددی در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی دارد. این ظرفیت‌ها در صورت همراهی با عزم ملی و حمایت هدفمند نهادهای مرتبط می‌توانند به تحولی مثبت در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی این استان منجر شوند و شرایط زندگی مردم را بهبود ببخشند.

هادی عظیمی افزود: جامعه کارآفرینی ثبت‌شده و رسمی استان شامل ۴۶ کارآفرین رسمی است که از این تعداد، ۴۰ درصد کارآفرینان را بانوان تشکیل می‌دهند. این نسبت نشان‌دهنده اهمیت و نقش پررنگ زنان در عرصه کارآفرینی استان است.

وی افزود: تعداد کارآفرینان فعال در استان بین ۹۰ تا ۱۱۰ نفر تخمین زده شده که در حوزه‌های مختلفی مانند خدمات، کشاورزی، صنعت و گردشگری فعالیت دارند. نکته قابل توجه این است که بیش از ۶۵ درصد فعالیت‌ها در این جشنواره‌ها توسط زنان انجام شده که نویدبخش مشارکت اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر زنان بلوچ و سیستانی در آینده استان است.

با کارآفرینی خرد می‌توان شغل پایدار و محلی را تقویت کرد

دبیر کانون کارآفرینان برتر رسمی استان تصریح کرد: صندوق کارآفرینی امید نیز در سال‌های اخیر توانسته با اجرای ۱۲۰۰ طرح در استان، زمینه ایجاد اشتغال برای بیش از ۴۵۰۰ نفر را فراهم کند. این موفقیت نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و اعطای تسهیلات خرد، می‌توان اشتغال پایدار و محلی را به شکل چشمگیری تقویت کرد و زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم آورد.

ایشان ادامه داد: از سوی دیگر، بنیاد برکت با سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی استان، به‌ویژه از طریق راه‌اندازی واحدهای فرآوری و بسته‌بندی خرما، نقش مهمی در حمایت از تولید و توسعه محلی ایفا کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه مناطق کم‌برخوردار و افزایش توانمندی‌های اقتصادی آن‌هاست.

عظیمی گفت: ظرفیت‌های روستایی استان، شامل کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و بسته‌بندی محصولات محلی، زمینه‌ای بسیار ارزشمند برای رشد و توسعه اکوسیستم کارآفرینی فراهم می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آینده‌ای روشن برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در استان تصور می‌شود؛ که در آن، هم زنان و هم مردان بلوچ و سیستانی سهمی مؤثر و فعال در اقتصاد محلی و منطقه‌ای خواهند داشت.