به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرآقایی صبح چهارشنبه در نشست کمیته تبلیغاتی کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان که در سالن جلسات شهرداری سنندج برگزار شد، با قدردانی از همکاری شهرداری سنندج در حوزه‌های عمرانی و فرهنگی اظهار داشت: بخش زیادی از بار برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بر دوش شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی است.

وی با اشاره به محورهای اصلی برگزاری کنگره، بر لزوم ایده‌پردازی و ابتکار عمل بیشتر تأکید کرد و افزود: شهرستان سنندج با یک‌هزار و ۵۹۰ شهید بیشترین آمار شهدا را در کردستان دارد و این خود مسئولیت مضاعفی ایجاد می‌کند.

میرآقایی با بیان اینکه ۱۸۳ شهیده زن اهل سنت کشور از سنندج هستند، اعلام کرد: اجلاسیه شهدای زن پیشمرگان مسلمان کرد ۱۷ شهریور ماه برگزار خواهد شد و این برنامه باید در تراز کنگره شهدا باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سنندج از تشکیل ۳۰ کمیته تخصصی برای برگزاری کنگره خبر داد و گفت: جلسات متعددی برای تشریح وظایف و پیگیری اقدامات در حال برگزاری است.

وی ایجاد کارزار رسانه‌ای، بروزرسانی المان‌های مرتبط با شهدا، تعویض پرچم‌ها، دیوارنگاری و تولید سردیس و تندیس شهدای بومی را از اقدامات ضروری برشمرد و افزود: نامگذاری پل‌ها و پروژه‌های شهری به نام شهدا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

میرآقایی با اشاره به ضعف بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای در کشور تصریح کرد: امروز بزرگترین عملیات رسانه‌ای دنیا توسط رژیم صهیونیستی انجام می‌شود و ما نیز باید از ظرفیت رسانه برای تبیین ارزش‌ها بیش از پیش بهره ببریم.

وی همچنین توسعه فضای سبز سنندج را اقدامی ارزشمند و الگو برای سایر شهرها دانست و گفت: همین فضا می‌تواند بستری برای کارهای فرهنگی و تبلیغاتی در راستای کنگره شهدا باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سنندج با تأکید بر فضاسازی ورودی‌های شهر و توجه به نواحی منفصل در تبلیغات محیطی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در حاشیه کنگره و اجلاسیه شهدا نیز باید دنبال شود.

به گفته وی، تولیدات تبلیغاتی و رسانه‌ای شهرداری سنندج در سطح بالایی قرار دارد و حمایت این دستگاه از برنامه‌های کنگره می‌تواند اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشد.