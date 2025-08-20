  1. دین و اندیشه
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۱

دو کتاب تجربه نگاری از روزهای پاندمی کرونا رونمایی می شود

کتاب‌های «رزم سلامتی» «محرم و کرونا» کاری از کارگروه تجربه نگاری پژوهشکده باقرالعلوم «علیه‌السلام» رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب‌های «رزم سلامتی» «محرم و کرونا» کاری از کارگروه تجربه نگاری پژوهشکده باقرالعلوم «علیه‌السلام» امروز چهارشنبه ۲۹ مردادماه برگزار می‌شود.

در این مراسم نویسندگان دو کتاب حجت الاسلام تازه مرد دکتری فقه و مبانی حقوق و حجت الاسلام مولایی دکتری سیاست گزاری فرهنگی حضور خواهند داشت و به بیان نکاتی از کتاب‌ها می‌پردازند.

از دیگر مهمانان ویژه این مراسم مهدی متقیان مشاور عالی استاندار و مدیرکل پدافند غیر عامل استان قم، محمدجواد باقری رئیس مرکز اورژانس بیمارستانی و مدیریت حوادث هستند.

این مراسم امروز از ساعت ۱۱ صبح در پژوهشکده باقرالعلوم واقع در مصلی قم برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

