۴۵٠ محله اسلامی در استان یزد احصا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش سراسری پایگاه‌های مقاومت بسیج استان یزد تحت عنوان محلات اسلامی تمدن‌ساز با حضور استاندار یزد برگزار شد.

استاندار یزد در جریان این رزمایش، تحقق محله اسلامی و حضور هوشمندانه و به‌روز در میدان را از جمله دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب برشمرد و اظهار کرد: در این راستا به همت سپاه الغدیر و پایگاه‌های بسیج، ۴۵۰ محله اسلامی در سطح استان احصا شد.

محمدرضا بابایی در ادامه تصریح کرد: همچنین در پرتو هماهنگی‌های انجام شده یکایک مدیران دستگاه‌های دولتی استان هر کدام به‌عنوان معین یک پایگاه بسیج به همراه بزرگان هر منطقه ایفای نقش خواهند کرد. وی با بیان اینکه تشکل‌های منسجم ایجاد شده در راستای ایفای تعهدات اجتماعی فعالیت خواهند کرد، گفت: این اقدام علاوه بر پیشگیری از آسیب‌های احتمالی در محلات، در راستای خدمت‌رسانی به اقشار ضعیف جامعه مؤثر خواهد بود. عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای دقیق برنامه‌های این حوزه شاهد تحقق محله اسلامی با کمک تمامی دستگاه‌های دولتی و مجموعه سپاه و بسیج استان باشیم.

«تحقق محله اسلامی» از مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب، ایفای نقش مدیران دستگاه‌های دولتی استان در تحقق محله اسلامی و پیشگیری از آسیب‌ها و خدمت رسانی به نیازمندان از دستاوردهای ایجاد محله اسلامی از موضوعات مورد تاکید استاندار یزد در جریان رزمایش سراسری پایگاه‌های مقاومت بسیج استان بود.