تعیین وضعیت بیمه تاکسیرانان در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بر لزوم افزایش سطح کمی و کیفی خدمت‌رسانی در حوزه تاکسیرانی بانوان تاکید کرد و با اشاره به افزایش انگیزه برای حضور فعال زنان در عرصه حمل‌ونقل اظهار کرد: از سال گذشته خدمات حمایتی ویژه برای همکاران زن تاکسیران در سطح شهر آغاز شده است.

بر اساس توافق‌نامه با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، مقرر شد تمام زنان سرپرست خانوار، از خدمات کلیه مراکز شهربانو و شهر دخت به‌صورت رایگان استفاده کنند و در گام بعدی بانوان تاکسیران شهر تا سقف یک میلیون تومان از این خدمات برخوردار شوند.

وی با اشاره به پوشش ۵۳۰ نفری آزمایش‌های غربالگری و مشاوره خانواده و حقوقی برای این قشر از زنان اظهار کرد: خدمات بیمه تکمیلی، تورهای زیارتی، تسهیلات نوسازی و بهسازی را به کلیه زنان تاکسیران ارائه می‌دهیم.

همچنین تسهیلات ویژه برای زنان سرپرست خانوار در قالب وام‌های بانکی در نظر گرفته شده است.

به گفته مالکی تاکسیرانان رابطه استخدامی با شهرداری ندارند و لذا حق بیمه برای آن‌ها واریز نمی‌شود. البته طی جلسه با سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری تهران، روند بیمه‌ای مثبت است و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ سهم بیمه دولت در ردیف‌های بودجه‌ای گنجانده شود.

وی بیان داشت: امروز ۳۰ هزار تاکسیران در شهر تهران فاقد بیمه و نیز پوشش بیمه خویش‌فرما هستند و برای حل این چالش با یک شرکت بیمه تکمیلی قرارداد بسته‌ایم و خدمات خوبی برای افرادی در نظر گرفتیم که فاقد بیمه پایه هستند.

وی در بخشی دیگر از ارائه خدمات ویژه آموزشی برای بانوان خبر داد و گفت: تاکسی اینترنتی شهرداری همچون سایر پلتفرم‌ها است و معمولاً این تاکسی‌ها در منطقه‌ای خاص هم فعالیت می‌کنند.

تاکسی بانوان نیز از طریق تلفن و اینترنت قابل خدمت‌رسانی است؛ از طرفی شاهدِ افزایش قابل‌ملاحظه صدور پروانه‌های تاکسیرانیِ معتبر در حوزه بانوان هستیم.

مالکی گفت: ۱۱۰۰ تاکسیران زن در سطح تهران فعال هستند که خدمات ویژه‌ای به آن‌ها ارائه می‌شود.