خبرهای خوش مدیرعامل تاکسیرانی برای تاکسیرانان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از ایثارگران و جانبازان سازمان تاکسیرانی با حضور تعدادی از جانبازان تاکسیران در محل این سازمان برگزار شد، سید احمد علوی عضو شورای شهر تهران، علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سرهنگ پاسدار محمد مهدی حسن‌زاده رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران،غلامعباس کیانی سرپرست اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران در این مراسم حضور داشتند.

علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، در این مراسم خبرهای خوبی برای رانندگان تاکسی به جانبازان داشت و گفت: با دستور و پیگیری شهردار تهران چند کار خوب برای رانندگان تاکسی انجام شده است که جزئیات مربوط به آن را به زودی جزئیاتش اطلاع زسانی خواهد شد.

وی افزود: اولین موضوع این است که به زودی مشکل بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی برطرف خواهد شد. بسیاری از رانندگان تاکسی بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی ندارند و تنها برخی از رانندگان به صورت خویش فرما بیمه هستند.

رحیمی تاکید کرد: رانندگی در شهر تهران واقعا سخت و طاقت فرسا است. مترو و اتوبوس و تاکسیرانی هرسه مجموعه کار حمل و نقل عمومی در شهر تهران را انجام می دهند اما تفاوت زیادی بین آنها وجود دارد. در مترو و اتوبوس سرمایه از آن شهرداری است و رانندگان و راهبران کارمند شهرداری هستند، اما در تاکسیرانی تمام سرمایه و هزینه های نگهداری وسیله نقلیه با خود عزیزان راننده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ادامه داد: دومین موضوع هم به نوسازی ناوگان مربوط می شود که برای آن به رانندگان تاکس وام قرض الحسنه پرداخت می شود. یعنی مبلغ اسقاط خودرو کسر می شود و مابقی مبلغ را هم وام قرض الحسنه می دهیم و نیازی نیست تا رانندگان آورده دیگری داشته باشند. همچنین برای خودرو های برقی آیون هم پرداخت وام ها بیمه می شود. تا اگر برای کسی انفاق افتاد خانواده آنهابرای پرداخت وام ها دچار مشکل نشوند.

رحیمی افزود: برای ون تاکسی ها نیز ۱۰ درصد ارزش افزوده بود که این موضوع هم حل شد و این ۱۰ درصد را شهرداری خودش پرداخت می کند. همچنین بسته حمایتی برای تاکسیران ها نیز با دستور شهردار تهران در راه است.

او تاکید کرد:تمام تاکسیران ها هستند و روی سر ما جا دارند، اما ارزش تاکسیران های جانباز که از صبح تا شب به کاری سخت و طاقت فرسا مشغول به کار هستند بیشتر است. باتوجه به این موضوع در بحث نوسازی تاکسی ها جانبازان و خانواده شهدا در اولویت هستند.