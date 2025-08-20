به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد یزدان دوست رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم در حکمی سیدمحمود رضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی را به سمت دبیرکل شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام (سینوو) منصوب کرد. همچنین وزارت علوم به نیابت از خود، دانشگاه شهید بهشتی را به میزبانی این شبکه بینالمللی برگزید.
شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام (سینوو) یک شبکه بینالمللی آکادمیک وابسته به کمیته وزارتی همکاریهای علمی و فنآوری سازمان همکاریهای اسلامی (کامستک) است که دولت جمهوری اسلامی ایران میزبانی از آن را بر عهده دارد.
سینوو با آرمان ایجاد عدالت آموزشی، پایگاهی برای گسترش آموزش همگانی بر پایه فنآوری هوشمند و آنلاین است که با شبکهسازی ظرفیتها، از نیروی آموزش، پژوهش، نوآوری و فنآوری در راستای رویکرد کمک به توانمندسازی و پیشرفت کشورهای جهان اسلام بهره میگیرد.
نظر شما