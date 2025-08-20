  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

عزاداری سنتی بختیاری‌ها در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

عزاداری سنتی بختیاری‌ها در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

شهرکرد - دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری اجتماع عزاداری سنتی بختیاری‌ها در حرم مطهر رضوی ویژه ایام پایانی صفر خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام پایانی صفر و با اشاره به اینکه به همین مناسبت اجتماع عزاداری سنتی بختیاری‌های استان چهارمحال و بختیاری شامگاه فردا پنجشنبه در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این محفل معنوی در شب رحلت پیامبر (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و نیز در آستانه شهادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام رحمانی از اساتید حوزوی چهارمحال و بختیاری و مداحی مداحان بختیاری استان برگزار می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص اهداف برپایی محفل عزاداری سنتی بختیاری‌ها در حرم مطهر رضوی، ادامه داد: این اجتماع معنوی باتوجه به عنایت ویژه تولیت آستان قدس رضوی نسبت به عزاداری سنتی هیئات سراسر کشور و تعظیم شعائر دینی هر ساله در چهار روز پایانی ماه صفر برگزار می‌شود.

حجت‌پناه بیان کرد: در این راستا امسال نیز صحن قدس حرم مطهر رضوی شامگاه فردا بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، میزبان اجتماع عزاداران استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود که با پوشش و گویش محلی شرکت‌کنندگان این برنامه اجرایی می‌شود.

وی گفت: عزاداری سنتی بختیاری‌های چهارمحال و بختیاری در حرم مطهر رضوی هر ساله در ۲ نوبت در ماه‌های محرم و صفر برگزار می‌شود که نوبت اول این برنامه در شب هفتم محرم با شکوه خاصی برگزار شد و نوبت دوم نیز ویژه ایام پایانی صفر فردا شب برگزار می‌شود.

کد خبر 6565886

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها