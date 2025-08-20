حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام پایانی صفر و با اشاره به اینکه به همین مناسبت اجتماع عزاداری سنتی بختیاری‌های استان چهارمحال و بختیاری شامگاه فردا پنجشنبه در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این محفل معنوی در شب رحلت پیامبر (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و نیز در آستانه شهادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام رحمانی از اساتید حوزوی چهارمحال و بختیاری و مداحی مداحان بختیاری استان برگزار می‌شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص اهداف برپایی محفل عزاداری سنتی بختیاری‌ها در حرم مطهر رضوی، ادامه داد: این اجتماع معنوی باتوجه به عنایت ویژه تولیت آستان قدس رضوی نسبت به عزاداری سنتی هیئات سراسر کشور و تعظیم شعائر دینی هر ساله در چهار روز پایانی ماه صفر برگزار می‌شود.

حجت‌پناه بیان کرد: در این راستا امسال نیز صحن قدس حرم مطهر رضوی شامگاه فردا بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، میزبان اجتماع عزاداران استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود که با پوشش و گویش محلی شرکت‌کنندگان این برنامه اجرایی می‌شود.

وی گفت: عزاداری سنتی بختیاری‌های چهارمحال و بختیاری در حرم مطهر رضوی هر ساله در ۲ نوبت در ماه‌های محرم و صفر برگزار می‌شود که نوبت اول این برنامه در شب هفتم محرم با شکوه خاصی برگزار شد و نوبت دوم نیز ویژه ایام پایانی صفر فردا شب برگزار می‌شود.