ادامه ماندگاری هوای گرم در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی برای امروز و فردا در اکثر ساعات آسمانی صاف را نظاره‌گر خواهیم بود و ممکن است طی این مدت غبار رقیقی را در برخی از نقاط شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: همچنین برای بعدازظهرها شاهد افزایش سرعت وزش باد نیز خواهیم بود، که می‌تواند توأم با خیزش گرد و خاک به‌صورت موقت و محلی همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنان پایداری و ماندگاری هوای گرم تا روز جمعه در استان پیش‌بینی می‌شود و این روند ممکن است در هفته آینده نیز ادامه داشته باشد.

نوروزی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین ساعات بیشینه دمای ثبت شده برای آلونی و مالخلیفه ۴۰ درجه سانتی‌گراد، اردل ۳۹ درجه سانتی‌گراد، بروجن ۳۴ درجه سانتی‌گراد، بن و کوهرنگ ۳۵ درجه سانتی‌گراد، سامان، شهرکرد و فارسان ۳۷ درجه سانتی‌گراد، فرخشهر ۳۶ درجه سانتی‌گراد و لردگان ۴۱ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

وی ادامه داد: روز گذشته بازفت با ثبت بیشینه دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین و شهرکرد و سورشجان با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه استان نقاط استان گزارش شدند.