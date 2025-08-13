۴۰ ویلچر به معلولان نیازمند استان سمنان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح چهارشنبه در مراسم اهدا ویلچر برقی به معلولان در محل اداره کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه هدف از این اقدام ارائه خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه است، ابراز داشت: قطعاً مشارکت خیران و نیکوکاران می‌تواند این خدمات را ارتقا بخشد.

وی با بیان اینکه با مشارکت سپاه یک هزار و ۹۰۰ ویلچر سال گذشته در کل کشور تهیه شد، افزود: از این تعداد ۳۰ ویلچر به استان سمنان تعلق گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه طی سال جاری نیز ۴۰ ویلچر به معلولان استان اهدا شد، ابراز داشت: رویکرد این طرح بهره‌مندی افراد نیازمند و معلول جسمی و حرکتی از توسعه است.

حسینی با بیان اینکه هر ویلچر ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، تصریح کرد: نیمی از هزینه‌ها در استان سمنان توسط خیران و نهادها تأمین شده است.

وی افزود: اهدا ویلچر در واقع کمک به استقلال فردی و کاهش وابستگی معلولان به افراد و خیز برداشتن به سمت توانمند سازی و حضور در اجتماع است.