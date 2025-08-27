به گزارش خبرنگار مهر، ساره امیر جان بعد از ظهر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی بهزیستی استان سمنان از راه اندازی پویش شکوفههای مهر در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این پویش حمایت از فرزندان تحت پوشش و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی عنوان شده است.
وی افزود: هدف اصلی این پویش تأمین نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی استان سمنان و تحقق رویاهای آنها است.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه رفع نیاز تحصیلی دانش آموزان برای برخی خانوادهها دغدغه است، ابراز داشت: با تهیه ملزومات آموزشی این نیاز خانوادهها رفع میشود.
امیر جان با بیان اینکه همه دانش آموزان محروم باب از حق آموزش و بهره مندی از لوازم آموزشی برخوردار باشند، تصریح کرد: هزینه کرد در حوزه آموزش فرزندان امروز در واقع سرمایه گذاری برای آینده این سرزمین است.
وی پانزدهم شهریورماه را آخرین مهلت شرکت در این پویش اعلام کرد و افزود: هم استانیهای نیک اندیش میتوانند از طریق شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۳۴۱۸۰۳۵، کد دستوری #۰۰۶۶۵۵*۶۶۵۵* و یا مراجعه حضوری به ادارات و یا درگاه الکترونیک https://mosharekat.behzisti.ir در این پویش مشارکت کنند.
نظر شما