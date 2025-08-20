به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاصمند بیش از ظهر چهارشنبه با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی استان همدان اظهار کرد: بر اساس سیاستهای ابلاغی وزارت نیرو، هرگونه افزایش عمق چاه در دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی بهطور کامل ممنوع است و هیچ مجوزی در این زمینه صادر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه افت شدید سطح آب و بروز پدیدههایی همچون فرونشست زمین و فروچالهها هشدار جدی برای دشتهای استان است، گفت: در این مناطق حتی مجوز کفشکنی چاههای موجود نیز صادر نمیشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان هدف اصلی این محدودیتها را حفاظت از سفرههای آب زیرزمینی و جلوگیری از تشدید خسارات زمینشناسی دانست و افزود: کاهش بارندگی نباید منجر به فشار بیشتر بر ذخایر محدود آبی شود.
اخلاصمند خاطرنشان کرد: در دشتهایی که هنوز فرونشست در آنها رخ نداده، سقف مجاز کفشکنی در آبرفت تنها یکبار و حداکثر به میزان ۱۵ متر از عمق قبلی است و این اقدام صرفاً به منظور کنترل برداشت و حفظ پایداری منابع آبی انجام میشود.
وی عنوان کرد: هرگونه درخواست برای جایگزینی چاه یا افزایش عمق، فقط پس از بررسی دقیق کارشناسی، مطالعه وضعیت آب زمین شناسی منطقه، رعایت حریم چاههای مجاور و انطباق با برنامههای مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار میگیرد و در غیر این صورت رد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان در پایان بر لزوم اصلاح الگوی کشت، استفاده از روشهای نوین آبیاری و کشت محصولات کمآببر تأکید کرد و هشدار داد که بیتوجهی به این سیاستها خسارات جبرانناپذیری بر آینده کشاورزی استان خواهد گذاشت.
