به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان صبح چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی علوم پزشکی شاهرود از ساخت مرکز جامع درمان غربالگری و پیشگیری سرطان در مجموعه بیمارستان امام حسین شاهرود برای نخستین بار خبر داد و بیان کرد: این مرکز ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به زودی تجهیز خواهد شد.

وی با اشاره به نیاز تجهیزاتی این مرکز جامع در شاهرود، افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که در این مرکز خوشبختانه صورت گرفت نشان دار شدن این مرکز در مجموعه مالیات کشور بود به این معنی که از این به بعد بخشی از مالیات پرداختی مردم می‌تواند به این مرکز اعطا می‌شود.

نیاز به خرید دستگاه‌های پیشرفته رادیوتراپی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه از این پس مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه پرداخت مالیات تعیین کنند که مالیات پرداختی به تکمیل مرکز جامع سرطان شاهرود اختصاص داده شود، گفت: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق همین ناحیه به مرکز درمان سرطان شاهرود اختصاص خواهد یافت.

امامیان در ادامه با بیان اینکه این مرکز نیازمند تهیه یک دستگاه شتاب دهنده مهم در بخش رادیوتراپی است، ابراز کرد: متأسفانه در خرید این دستگاه تأخیر صورت گرفته و با دلار ۷۰ هزار تومانی تخصیصی متأسفانه بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: مقرر شده وزارتخانه ۷۰ درصد آن را تأمین و بخشی را نیز نماینده شاهرود و میامی در مجلس تقبل کند تا بتوانیم این موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم.

استخدامی ۴۲ نفر در دست اجرا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از کمبود نیرو به عنوان یکی از مشکلات این دانشگاه یاد کرد و بیان داشت: مجوز استخدام ۴۲ نفر در مجموعه علوم پزشکی شاهرود اخذ شده که ۲۵ نفر در حوزه اورژانس ۱۱۵ مشغول به فعالیت می‌شوند.

امامیان تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح توسعه بیمارستان امام حسین (ع) که در آن ۱۴۰ تخت به این مجموعه افزوده خواهد شد، طبیعتاً نیاز به جذب نیرو است.

وی افزود: در این حوزه طبق رایزنی‌هایی صورت گرفته، امیدواریم طبق وعده‌های داده شده بتوانیم بهمن و اسفندماه سال جاری استخدام داشته باشیم.

افتتاح ۴ طرح در هفته دولت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین از افتتاح چهار مرکز خدمات درمانی در شهرستان طی هفته دولت سال جاری در روستاها و مراکز جمعیتی خبر داد و بیان کرد: این طرح‌ها می‌تواند نیاز جامعه هدف به مراکز درمانی را کاهش دهد.

امامیان از انجام ماهانه ۲۵ الی ۳۰ عمل قلب به جز آنژیوگرافی در بیمارستان امام حسین (ع) خبر داد و تصریح کرد: ما امروز حتی از مرکز استان هم مراجعه کننده برای مرکز قلب داریم.

وی افزود: با هدف ترویج توریست درمانی، می‌کوشیم با توسعه بخش قلب و دیگر بخش‌ها بتوانیم از نقاط دیگر نیز بیماران را جذب کنیم و بتوانیم خدمات لازم ارائه دهیم.

کاهش نرخ باروری در شاهرود و میامی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه در کنار مقوله کمبود اعتبارات متأسفانه نرخ باروری بسیار پایین از جمله بحران‌های این دانشگاه است، اظهار کرد: نرخ باروری شاهرود و میامی هم اکنون ۱.۴۳ درصد است.

امامیان ادامه داد: یعنی یک زوج در کل عمرشان ۱.۴۳ فرزند به دنیا می‌آورند در صورتی که نرخ نرمال آن باید ۲.۱ درصد باشد که با شرایط کنونی اصلاً وضعیت خوبی در زمینه نرخ جمعیت در شاهرود و میامی دیده نمی‌شود.