اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره کتاب و رسانه مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس جشنواره کتاب و رسانه طی احکامی جداگانه عباس اسدی، محمدرضا اسدزاده، نیلوفر زندیان، حمیدرضا ابک، حمیدرضا مدقق، علیرضا بهرامی، محسن حدادی، سیدمحمد طباطبایی، نیکنام حسینی پور، محمد آسیابانی و مرتضی بریری را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست‌وسومین دوره جشنواره کتاب و رسانه منصوب کرد.

در متن حکم اعضای این شورا آمده است: نظر به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه فرهنگ و رسانه، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای سیاست‌گذاری بیست‌وسومین دوره جشنواره کتاب و رسانه» منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از دیدگاه‌های سازنده و کارشناسانه، در تعین خط مشی این جشنواره موفق باشید.

پیش از این نیز مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در ابلاغی مرتضی بریری را به عنوان دبیر بیست‌وسومین دوره جشنواره کتاب و رسانه منصوب کرده بود.