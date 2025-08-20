  1. استانها
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

رفع تصرف ۷۰ هزار مترمربع از اراضی ملی خوزستان به ارزش ۵۴۰ میلیاردتومان

اهواز - مدیرکل راه وشهرسازی خوزستان ازبازپس‌گیری بیش از۷۰هزارمترمربع از اراضی ملی ودولتی در استان خبرداد که با ارزش بیش از ۵۴۰میلیارد تومان وتلاش یگان حفاظت اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌اله عمادی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: در مردادماه سال جاری، ۱۱ مورد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به مساحت ۷۰ هزار و ۱۴۰ مترمربع در شهرهای ایذه، بهبهان، اهواز، آبادان و امیدیه انجام شد.

وی، ارزش این اراضی را بیش از ۵۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد کرد و افزود: این عملیات با هوشیاری یگان حفاظت اراضی و پشتیبانی نیروهای انتظامی به‌صورت فوری اجرا شد.

عمادی با تأکید بر قاطعیت یگان حفاظت اراضی در مقابله با متجاوزان به اموال عمومی، اظهار کرد: این یگان به‌صورت شبانه‌روزی تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی را رصد کرده و هرگونه تخلف را با جدیت پیگیری قضائی می‌کند.

وی همچنین از همکاری مقامات قضائی و انتظامی استان در مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال قدردانی کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان نقش تعامل یگان حفاظت اراضی با اداره حقوقی و دقت رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها را در موفقیت این عملیات مؤثر دانست و از شهروندان خواست تا موارد مشکوک به زمین‌خواری را از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ گزارش دهند.

