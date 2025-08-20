رفع تصرف ۷۰ هزار مترمربع از اراضی ملی خوزستان به ارزش ۵۴۰ میلیاردتومان

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌اله عمادی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: در مردادماه سال جاری، ۱۱ مورد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به مساحت ۷۰ هزار و ۱۴۰ مترمربع در شهرهای ایذه، بهبهان، اهواز، آبادان و امیدیه انجام شد.

وی، ارزش این اراضی را بیش از ۵۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد کرد و افزود: این عملیات با هوشیاری یگان حفاظت اراضی و پشتیبانی نیروهای انتظامی به‌صورت فوری اجرا شد.

عمادی با تأکید بر قاطعیت یگان حفاظت اراضی در مقابله با متجاوزان به اموال عمومی، اظهار کرد: این یگان به‌صورت شبانه‌روزی تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی را رصد کرده و هرگونه تخلف را با جدیت پیگیری قضائی می‌کند.

وی همچنین از همکاری مقامات قضائی و انتظامی استان در مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال قدردانی کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان نقش تعامل یگان حفاظت اراضی با اداره حقوقی و دقت رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها را در موفقیت این عملیات مؤثر دانست و از شهروندان خواست تا موارد مشکوک به زمین‌خواری را از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ گزارش دهند.