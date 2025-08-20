  1. اقتصاد
همه بورس ها روز شنبه فعال است

سازمان بورس اعلام کرد پیرو تصمیمات پیشین، با توجه به فعالیت شعب کشیک بانک‌ها، کلیه بورس‌ها در تمامی تعطیلات اعلامی از سوی دولت فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی سازمان بورس در اظهارنظری در خصوص تعطیلی بازار بورس‌ها در روزهای تعطیل گفت: پیرو تصمیمات پیشین، با توجه به فعالیت شعب کشیک بانک‌ها، کلیه بورس‌ها در تمامی تعطیلات اعلامی از سوی دولت فعال است.

