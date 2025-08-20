به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه امروز توفیقی بود که محضر اصحاب رسانه از سراسر استان بودیم، اظهار داشت: این دیدار در راستای گرامیداشت یاد شهید «صارمی» و همچنین روز خبرنگار و تشکر از زحمات عزیزان در جنگ ۱۲ روزه بود.

وی با بیان اینکه استان لرستان در این کارزار ۱۲ روزه یکی از استان‌هایی بود که در همه حوزه‌ها پای‌کار بود، چه در بخش نیروهای مسلح، چه در بخش دولت، مردم و مجموعه‌های خدماتی و پشتیبانی، گفت: یک بخش هم که بسیار خوب نقش‌آفرینی کردند، مجموعه رسانه ما بود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، بیان داشت: رسانه ما می‌توانست با ایجاد التهاب، ترس و تشنج در جامعه، به نفع دشمن وارد شود و کمک به دشمن کند، اما به لطف خداوند متعال و ازآنجایی‌که مجموعه رسانه ما، یک مجموعه متدین، انقلابی، دلسوز، پای‌کار نظام و انقلاب هستند، نه‌تنها این کار را نکردند، بلکه هر آنچه که رقم زدند آرامش در جامعه و استان بود.

سردار باقری، تصریح کرد: این آرامش کمک کرد و در شکست دشمن یک‌بخشی حاصل آرامشی بود که این عزیزان رقم زدند.

وی با تأکید بر اینکه ما در جنگ اراده‌ها موفق شدیم دشمن را وادار به تسلیم کنیم، گفت: ولی دشمن، کارش دشمنی‌کردن است و دست‌بردار نیست و الان بعد از شکست رودررو به روایت‌ها روی آورده است، اگر رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه پشت سر نیروهای مسلح بودند، امروز باید جلوی نیروهای مسلح و در مقابل این جنگی که دشمن راه انداخته تا شکست خودش را کم‌رنگ کند و توانمندی و پیروزی مردم، رهبر، نیروهای مسلح و رسانه را کم‌رنگ کند به جنگ روایت‌ها و روایت گری‌های منفی و غلط روی آورده است، بایستد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، تأکید کرد: الان جا دارد مجموعه رسانه ما همانند دفاع ۱۲ روزه در صف مقدم قرار گیرد تا در این حوزه نیز موفق شویم دشمن را شکست دهیم.