به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در جلسه شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت حفظ و معرفی میراث فرهنگی استان اظهار کرد: میراث فرهنگی و صنایع دستی استان هرمزگان، سرمایه‌ای ارزشمند است که علاوه بر حفظ هویت تاریخی، می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی منطقه کمک شایانی کند.

وی افزود: ایجاد بسترهای مناسب برای آموزش و حمایت از هنرمندان صنایع دستی، نقش کلیدی در رونق این بخش دارد.

شهرزاد با بیان اینکه گردشگری یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی استان است، افزود: ما باید با سیاستگذاری‌های هوشمندانه و استفاده از ظرفیت‌های بومی، بتوانیم گردشگری را به شکلی پایدار توسعه دهیم که هم منافع اقتصادی استان تأمین شود و هم حفظ محیط زیست و ارزش‌های فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین از ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی در این مسیر سخن گفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در پایان گفت: شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند به عنوان یک نهاد مشورتی، نقش مهمی در هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه ایفا کند و با ایجاد سیاست‌های منسجم، راه را برای رشد و پیشرفت این بخش‌ها هموار نماید.