به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی در نشست مشترک با رئیس شورای اسلامی استان گفت: صنایعدستی و گردشگری نماینده هویت فرهنگی استان هرمزگان هستند و میتوانند موتور محرکه اقتصاد شهری و روستایی باشند. بهرهگیری از ظرفیت شوراهای اسلامی و شهرداریها، کلید موفقیت در توسعه پایدار این حوزهها است.
او افزود: برنامههای ادارهکل در راستای توسعه گردشگری شامل ایجاد زیرساختهای گردشگری با همکاری شهرداریها، آموزش فعالان صنایعدستی و گردشگری، برگزاری رویدادها و فستیوالهای فرهنگی-گردشگری، ترویج و حمایت از تولیدات بومی و توجه به اقتصاد دریا محور است.
رئیسی با بیان اینکه این اقدامات میتواند زمینه اشتغال و افزایش حضور گردشگران را فراهم کند، تأکید کرد: هدف ما ایجاد تعامل سازنده میان مدیریت شهری، شوراها و سایر نهادهاست تا ظرفیتهای محلی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد و رونق گردشگری و صنایعدستی در استان پایدار و مستمر شود.
عباس جمالالدینی، رئیس شورای اسلامی استان، نیز در این نشست آمادگی شوراها برای همکاری در توسعه زیرساختهای گردشگری و پشتیبانی از برنامههای میراثفرهنگی هرمزگان را اعلام کرد.
