رئیسی: ۵ هزار نفر در هرمزگان برای فعالیت در حوزه گردشگری آموزش دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه بندرعباس، فرماندار بندرعباس، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، معاونین اداره‌کل، فعالان و پیشکسوتان گردشگری و هنرجویان رشته گردشگری در هتل اتیلار بندرعباس برگزار شد.

عباس رئیسی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در این مراسم ضمن گرامیداشت روز جهانی گردشگری گفت: امروز در حالی گرد هم آمده‌ایم که جهان، روزی را به نام گردشگری پاس می‌دارد؛ روزی که یادآور ظرفیت‌های بی‌بدیل این صنعت و نقش آن در توسعه پایدار، صلح، تعامل فرهنگی و رفاه اجتماعی است.

او افزود: استان هرمزگان با بیش از هزار کیلومتر نوار ساحلی، ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ، آثار تاریخی، آیین‌ها و سنت‌های اصیل، صنایع‌دستی ارزشمند و طبیعتی بکر، یکی از سرمایه‌های کم‌نظیر گردشگری ایران به شمار می‌رود و می‌تواند به قطب گردشگری جنوب کشور و حتی منطقه تبدیل شود.

رئیسی تأکید کرد: توسعه گردشگری بدون حفظ میراث فرهنگی، بدون صیانت از محیط‌زیست و بدون توجه به جامعه میزبان معنای حقیقی خود را از دست خواهد داد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: ما در استان برای تحقق تحول پایدار گام‌های مشخصی در پنج محور برداشته‌ایم که شامل توسعه گردشگری جامعه‌محور، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی، تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری پایدار و آموزش و فرهنگ‌سازی است.

او گفت: در نوروز امسال بیش از ۷ میلیون اقامت شبانه و بیش از ۴ میلیون تردد دریایی در استان به ثبت رسیده که نشان‌دهنده جایگاه هرمزگان به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری دریایی کشور است.

رئیسی افزود: ۲۰ پروژه ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در سواحل مکران و خلیج فارس در شهرستان‌های پارسیان، جاسک، بندرلنگه، سیریک و جزایر ابوموسی، قشم و لارک در دست اقدام است و همچنین ۵ زیرساخت کمپینگ گردشگری در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، بندرلنگه و قشم در حال اجراست.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار نفر در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی آموزش دیده‌اند که این آموزش‌ها شامل جوامع محلی نیز بوده است.

او افزود: همچنین در سال گذشته ۱۶۰ موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات گردشگری صادر و ۲۷۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی از محل کمک‌های فنی و اعتباری پرداخت شده است.

رئیسی عنوان کرد: برگزاری ۶ رویداد گردشگری، ثبت ۴ رویداد در فهرست رویدادهای ملی، درجه‌بندی ۲۸ واحد اقامتی و صدور بیش از ۳۰ پروانه بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری از جمله اقدامات انجام‌شده در استان بوده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: تدوین سند توسعه پنج‌ساله گردشگری، کلنگ‌زنی بازارچه دائمی صنایع‌دستی بندرعباس، صدور نخستین مجوز کسب‌وکار گردشگری در فضای مجازی و تهیه ۳۰ فرصت سرمایه‌گذاری از دیگر اقدامات این اداره‌کل بوده است.

او در پایان تأکید کرد: گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بستری برای ارتباط دل‌ها، هم‌افزایی فرهنگ‌ها و معرفی شایسته فرهنگ غنی ایران اسلامی است و تحقق آن نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مشارکت جوامع محلی است.