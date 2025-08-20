به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج‌بخش رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به آغاز ششمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس، اظهار کرد: کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس یک رویداد علمی برای هم‌اندیشی در راستای تحقق توسعه پایدار دریا محور، حفاظت از پهنه‌های آبی و افزایش تاب‌آوری جوامع ساحلی است.

وی افزود: فرایند اجرایی این کنفرانس به‌تازگی در سازمان هواشناسی کشور آغاز شده و محققان می‌توانند پژوهش‌ها و مطالعات علمی خود را بر اساس محورهای تعیین‌شده به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: از جمله محورهای اصلی این کنفرانس می‌توان به موضوع هواشناسی دریایی و اقیانوس‌شناسی فیزیکی و تغییر اقلیم و اثرات آن بر نواحی ساحلی اشاره کرد.

وی بیان کرد: علوم دریایی و اقیانوسی، بهره‌برداری از منابع دریایی، محیط‌زیست دریایی و فرهنگ، تاریخ و اقتصاد دریا از دیگر محورهای کلیدی این کنفرانس است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این رویداد بهمن‌ماه امسال با حضور پژوهشگران داخلی و خارجی و با حمایت‌های علمی و فنی دانشگاه‌ها و مؤسسات پیشرو در حوزه اقیانوس‌شناسی، علوم مکانی و هواشناسی در شهر بندرعباس برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های ما در این دوره از کنفرانس، توجه به پژوهش‌های کاربردی، افزایش تاب‌آوری محلی و توسعه پایدار دریا محور است.

تاج‌بخش در پایان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی کنفرانس به نشانی « icpgo.irimo.ir»، به اطلاعات بیشتری درباره این رویداد دسترسی پیدا کنند.