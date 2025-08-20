پایگاه اورژانس استان تهران در دانشگاه شاهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، همزمان با فرارسیدن هفته دولت و در راستای ارتقای خدمات امدادی در پایتخت، پایگاه اورژانس استان تهران در دانشگاه شاهد صبح امروز (چهارشنبه) طی مراسمی رسمی به بهره‌برداری رسید.

در این آیین، اسماعیل فراهانی قائم‌مقام سازمان اورژانس استان تهران، سعید سمیعی معاون فنی و عملیات و جمعی از مسئولان عملیاتی این سازمان، به همراه رئیس دانشگاه شاهد حضور داشتند. افتتاح این پایگاه با هدف ارتقای سطح آمادگی و سرعت عمل در خدمات‌رسانی به بیماران و حادثه‌دیدگان در جنوب تهران انجام شد.

این پایگاه با استقرار یک دستگاه آمبولانس پیشرفته و موتورلانس مجهز، به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات اورژانسی به دانشجویان و همچنین ساکنان منطقه است.

راه‌اندازی این مرکز همزمان با هفته دولت، نمادی از توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی و خدمت رسان در پایتخت است که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش زمان رسیدن نیروهای اورژانس به محل حوادث و ارتقای سطح خدمات پیش بیمارستانی در محدوده جنوب تهران ایفا کند.

