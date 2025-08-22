به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران از ۲۱ شهریور آغاز خواهد شد؛ رقابت‌هایی که همچون سال‌های گذشته با حساسیت و جذابیت خاصی دنبال می‌شود و تیم‌ها از همین حالا در تلاش‌اند با تکمیل کادر فنی و جذب بازیکنان موردنظر خود آماده حضور پرقدرت در فصل جدید باشند. لیگ امسال در شرایطی استارت می‌خورد که جابجایی‌های قابل توجهی در میان بازیکنان مطرح فوتبال زنان رخ داده و همین موضوع جذابیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن مسابقات را دوچندان کرده است.

در این میان تیم خاتون بم به عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران بار دیگر با ترکیبی تازه اما با همان انگیزه همیشگی پا به رقابت‌ها خواهد گذاشت. قهرمان چندین دوره اخیر لیگ برتر امسال نیز با وجود جدایی برخی از بازیکنان باتجربه مانند زهرا قنبری در تلاش است تا با اتکا به ساختار تیمی قدرتمند خود همچنان مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی باشد. باشگاه خاتون در سال‌های گذشته نشان داده که صرفاً متکی به ستاره‌ها نیست و همواره توانسته با تکیه بر تیمی منسجم نتایج مطلوبی کسب کند.

سارا دیدار مهاجم تیم خاتون بم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم خود برای ادامه حضور در این تیم در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان اظهار کرد: همان‌طور که قبلاً گفته بودم اولویت من همیشه خاتون بم است. البته مذاکراتی با پرسپولیس و گل گهر داشتم اما این مذاکرات موفقیت‌آمیز نبود و خاتون بم تیم بسیار باارزشی است که برای من اهمیت زیادی دارد.

او با اشاره به اهمیت تمرکز و تصمیم‌گیری درست برای پیشرفت خود افزود: می‌خواستم در تیمی باشم که بتوانم رشد کنم و تأثیرگذاری خودم را برای قهرمانی تیم نشان بدهم. تمرکزم همیشه روی پیشرفت فوتبالی خودم بوده و این برایم از همه چیز مهم‌تر است.

سارا دیدار درباره واکنش‌ها نسبت به احتمال جابجایی بازیکنان گفت: رسانه‌ها همیشه نظرات مختلف دارند اما برای من همیشه مهم بوده که مسیر فوتبالی‌ام درست باشد و روند پیشرفت خود را ادامه دهم. در مورد من هم برای این فصل چون مذاکراتی در تیم گل گهر سیرجان داشتم از کلمه یاغی زیاد استفاده شد اما واقعیت این است که من از این عنوان ترسی ندارم و اگر حس کنم در تیمی می‌توانم پیشرفت کنم و به فوتبال زنان ایران کمکی کرده باشم حتی این کار را انجام می‌دهم.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تیم خاتون بم و جابجایی‌های انجام شده در این تیم عنوان کرد: امسال تنها زهرا قنبری از تیم جدا شد اما بازیکنان جدیدی که به تیم اضافه شدند کیفیت خوبی دارند. باشگاه خاتون بم هیچ وقت متکی به یک بازیکن نبوده و تیم به صورت گروهی عمل می‌کند. حتی وقتی پارسال من مصدوم شدم تیم توانست نتایج لازم را کسب کند. زهرا قنبری هم بازیکن خوبی است و حضور در کنار هر تیمی می‌تواند برای آن تیم یک نعمت باشد. او از دوستان خوب من است ولی به هر حال تصمیم او این بود که در فصل جدید کنار تیم دیگری باشد باید به تصمیم او احترام بگذاریم.

پدیده جوان فصل گذشته لیگ برتر در پاسخ به این پرسش که آیا در فصل جدید هم می‌توان خاتون بم را مدعی قهرمانی خطاب کرد؟ گفت: ما همیشه مدعی قهرمانی بوده و هستیم. تیم‌های دیگر هم تیم‌های خوبی هستند ولی ما تلاش خود را خواهیم کرد تا از عنوان قهرمانی دفاع کنیم.

وی همچنین درباره کادر فنی تیم گفت: جزئیات هنوز رسمی نشده و من هم اطلاعات دقیقی ندارم ولی فکر می‌کنم طی چند روز آینده خبر رسمی اعلام شود و امیدوارم اتفاقات خوبی رقم بخورد.

مهاجم تیم ملی فوتبال زنان در پایان درباره تیم ملی و اردوهای پیش رو نیز عنوان کرد: هنوز چیزی رسمی نشده اما رایزنی‌ها در جریان است تا بتوانیم بازی‌های تدارکاتی داشته باشیم. دور جدید اردوها از این ماه شروع خواهد شد تا بتوانیم با آمادگی کامل به مسابقات استرالیا برویم.