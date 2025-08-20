محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در روزهایی که به دلیل ناترازی انرژی ادارات و نهادهای دولتی استان تهران تعطیل می‌شود طرح ترافیک اجرایی نخواهد شد لذا بر همین اساس شنبه اول شهریورماه طرح اجرا نمی‌شود.

وی افزود: البته روزهایی که به دلیل آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق روز تعطیل اعلام می‌شود، طرح ترافیک اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ با استناد به درخواست وزارت نیرو و مصوبات کارگروه مدیریت انرژی و به منظور کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه منابع در زمان اوج بار شبکه برق، کلیه ادارات و نهادهای دولتی استان تهران روز شنبه اول شهریور تعطیل است.

این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاه‌های امدادی، درمانی، انتظامی، خدمات رسان و شعب کشیک بانک‌ها نخواهد بود.