مشکل آب شهرستان زهک حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین لکزائیان‌پور گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری، ۱۰۰۸ متر توسعه شبکه آب شهری و ۱۴۴۰ متر توسعه شبکه روستایی انجام شده و بیش از ۲۵۰۰ متر اصلاح شبکه در مناطق شهری و روستایی به انجام رسیده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زهک ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها و اجرای پنج کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب، مشکل آب ۱۷۰۰ خانوار در دو شهر زهک و جزینک و همچنین روستاهای دشت علیمردان، زمان‌خان و سیدخان براهویی برطرف شد.

لکزائیان‌پور تصریح کرد: پروژه‌های اصلاح و توسعه شبکه در سایر نقاط زهک در نیمه دوم سال جاری ادامه خواهد یافت. با مشارکت مردم و رویکرد جهادی، بسیاری از مشکلات آب شهرستان قابل حل خواهد بود.

لازم به ذکر است شهرستان زهک دارای ۲ شهر و ۱۸۳ روستا و مجتمع روستایی است و شبکه لوله‌کشی آن بیش از ۹۶۵ هزار متر طول دارد.