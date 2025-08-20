به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه «گاردین» اعلام کرد که کارکنان شرکت مایکروسافت، ساختمان مرکزی این شرکت را در واشنگتن در اعتراض به روابط آن با ارتش اسرائیل، تصرف کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان ضمن برپایی چادرهای اعتصاب، اسم محوطه اصلی شرکت مایکروسافت را به میدان «کودکان شهید فلسطینی» تغییر دادند.

تجمع‌کنندگان از مدیران اصلی شرکت مایکروسافت خواستند تا در میان آنها حضور یابند و به همکاری با ارتش اسرائیل پایان دهند.

کانال تلگرامی «فلسطین پست» هم با انتشار تصاویری گزارش داد که شماری از کارمندان سابق و کنونی مایکروسافت و فعالان حامی فلسطین برای اعلام همبستگی با مردم غزه و محکومیت نسل کشی در این باریکه، در داخل مقر شرکت چادر برپا کردند.

در تصاویر مشاهده می شود که حامیان غزه پرچم فلسطین در دست دارند و شعار «آزادی فلسطین» سر می دهند.