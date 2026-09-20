اجرای ۴۶ برنامه محوری هفته دفاع مقدس در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد امیری‌مقدم صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس که در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد، با اشاره به جایگاه مجموعه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: این مجموعه وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح را بر عهده دارد و مجموعه‌های نظامی و انتظامی در برنامه‌های مختلف حوزه دفاع مقدس از جمله مراسم تشییع و تدفین شهدا و یادواره‌ها در کنار یکدیگر حضور دارند.

وی با اشاره به فرارسیدن چهل‌وششمین سالروز دفاع مقدس افزود: جنگ تحمیلی با اهداف مختلفی از سوی رژیم بعث عراق آغاز شد که یکی از مهم‌ترین اهداف صدام، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود و در کنار آن، جدایی خوزستان از کشور و تسلط بر اروندرود نیز دنبال می‌شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین ادامه داد: ملت ایران با تکیه بر لطف و نصرت الهی، ایستادگی مردم و شجاعت رزمندگان اسلام توانست در برابر دشمن ایستادگی کند و اجازه ندهد اهداف تعیین‌شده از سوی دشمن محقق شود.

امیری‌مقدم با تأکید بر آمادگی ملت ایران در برابر تهدیدات اظهار کرد: تجربه دفاع مقدس نشان داد که مردم ایران در برابر تهدید دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کنند و در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، پاسخ مناسبی خواهند داد.

رمز پیروزی در دفاع مقدس؛ اتکا به خدا و حضور مردم

وی رمز موفقیت ایران در دوران دفاع مقدس را پیش از هر چیز نصرت الهی دانست و گفت: در آن دوران کشور از نظر امکانات و تجهیزات نظامی با محدودیت‌های جدی مواجه بود و در عرصه بین‌المللی نیز در شرایطی قرار داشتیم که از حمایت گسترده برخوردار نبودیم، اما اتکا به خداوند متعال زمینه ایستادگی و پیروزی ملت ایران را فراهم کرد.

دبیر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان قزوین، حضور مردم در صحنه و تقویت جبهه‌های جنگ توسط ملت ایران را از عوامل مهم پیروزی برشمرد و افزود: هدایت‌های امام خمینی(ره) و فعالیت ستادهای پشتیبانی جنگ نیز نقش مهمی در پشتیبانی از جبهه‌ها و ادامه مقاومت داشت.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیز تکیه بر مردم و برخورداری از حضور و حمایت ملت می‌تواند زمینه ناامیدی دشمنان و افزایش توان کشور برای مقابله با تهدیدات را فراهم کند.

اجرای ۴۶ برنامه محوری در هفته دفاع مقدس قزوین

امیری‌مقدم درباره برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان قزوین گفت: برنامه‌های این هفته از ۳۱ شهریورماه آغاز شده و تا هفتم مهرماه ادامه دارد و شعار امسال این مناسبت «لبیک یا خامنه‌ای» تعیین شده است.

وی از پیش‌بینی ۴۶ برنامه محوری و شاخص در استان خبر داد و افزود: این برنامه‌ها در مجموعه نیروهای مسلح و با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و برگزاری یادواره‌های شهدا را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

۳ هزار دیدار با خانواده شهدا در هفته دفاع مقدس

وی ادامه داد: نواختن زنگ مقاومت در مدارس، حضور و سخنرانی فرماندهان نیروهای مسلح در ۲۰ نماز جمعه شهرستان‌های استان، انجام سه هزار دیدار با خانواده معظم شهدا و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

امیری‌مقدم همچنین از برپایی نمایشگاه بازآفرینی عملیات محرم خبر داد و گفت: برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در نهادها و میادین شهری، رونمایی از آثار و کتاب‌های حوزه دفاع مقدس و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و یادواره‌های شهدا نیز در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

تصاویر ۳ هزار شهید قزوین با هوش مصنوعی بازآفرینی شد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین در بخش پایانی سخنان خود از اجرای طرح بازآفرینی تصاویر شهدای استان خبر داد و گفت: تمثال سه هزار شهید استان با استفاده از فناوری هوش مصنوعی بازآفرینی شده و تصاویر اکنون آماده چاپ است.

وی افزود: این تصاویر قرار است در خیابان‌ها، میادین و گلزارهای شهدا نصب شود تا جلوه‌ای از حضور و یاد شهدا در فضای شهری استان قزوین ایجاد شود.