به گزارش خبرنگار مهر، احمد زیار لاریمی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از مرداد ۱۴۰۳ نظارت بر کلیه طرحهای تغییر کاربری در استان به این سازمان واگذار شده، تاکید کرد که هدف از این اقدام تضمین اجرای دقیق طرحها، حفظ کارکردهای کشاورزی و محیطزیستی و ارتقای شفافیت در فرآیند تغییر کاربری زمینها است.
وی افزود که سازمان با بهرهگیری از تخصص اعضای خود، نظارت مستمر و دقیق را دنبال میکند و با مهندسیسازی فرآیند تولید، نقش مهمی در ارتقای کیفیت کشاورزی استان ایفا میکند.
زیار لاریمی همچنین به جایگاه سازمان در سطح کشور اشاره کرد و گفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران با ۱۶ هزار و ۸۰۰ عضو فعال در ۲۷ رشته پس از تهران، خراسان رضوی و فارس، رتبه چهارم کشور از نظر تعداد اعضا و رتبه دوم کشور از نظر عملکرد کیفی را کسب کرده است.
وی توضیح داد که سازمان علاوه بر نظارت بر تغییر کاربری، به عنوان تنها مرجع صدور مجوزهای کشاورزی استان عمل میکند و حوزههایی مانند دام، طیور، آبزیپروری، گلخانهها، داروخانههای گیاهپزشکی، کلینیکها و شرکتهای ضدعفونی تحت پوشش این سازمان هستند.
ویگفت: بر اساس آمار سازمان، در استان مازندران حدود هزار و ۴۲۰ واحد دامی، ۳ هزار و ۹۰۰ واحد پروری، هزار و ۸۵۵ مرغداری گوشتی، ۲۰۹ واحد مرغ مادر، حدود هزار و ۳۰۰ داروخانه گیاهپزشکی، ۷۴ کارخانه خوراک دام و ۴۲ واحد کارخانه جوجهکشی و ۲۲ کشتارگاه فعالیت میکنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران تاکید کرد که یکی از مأموریتهای اصلی این سازمان توانمندسازی و مهارتآموزی فارغالتحصیلان کشاورزی است و فراهم کردن بستر اشتغال برای این افراد از مسیر مهارتآموزی و آموزش، اولویت جدی سازمان محسوب میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که با رویکرد دانشبنیان، کشاورزی دقیق و هوشمند و مهندسیسازی تولید، سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران در مسیر ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان ایفای نقش میکند و با این اقدامات، جایگاه استان در تولید محصولات راهبردی و کشاورزی ممتاز تثبیت شده است.
