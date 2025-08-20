به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی عصر چهارشنبه در دیدار با جمعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی تاکید کرد: حامی سرمایهگذاران بخش خصوصی هستیم و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای تسهیل سرمایهگذاری و توسعه تولید در شهرستان استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در رونق تولید و ایجاد اشتغال افزود: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره توسعه تولید در کشور، دستگاههای اجرایی موظف هستند نهایت همکاری و همراهی را با سرمایهگذاران دارای صلاحیت داشته باشند. هر اقدام و تسهیلاتی که موجب پیشبرد فعالیت اقتصادی و تولیدی شود، با نگاه استاندار در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
فرماندار نوشهر تصریح کرد: سرمایهگذاری در حوزههایی که شهرستان در آن دارای ظرفیت بالاست، علاوه بر افزایش تولید، زمینه اشتغال پایدار برای جوانان را فراهم میکند و هیچ مدیری حق کارشکنی یا ایجاد مانع در مسیر سرمایهگذاری را ندارد.
وی تاکید کرد که در صورت مشاهده هرگونه سنگاندازی، با مسئول خاطی برخورد جدی خواهد شد.
جهانشاهی همچنین یادآور شد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی نه تنها باعث رونق اقتصادی شهرستان میشود، بلکه بستری مطمئن برای رشد تولید و ارتقای استانداردهای اشتغال در منطقه فراهم میکند.
