به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت در خصوص پیشگیری از سرقت خودرو به شهروندان، توصیه‌هایی را به شرح زیر ارائه کرد.

از پارکینگ‌های عمومی و اختصاصی یا محل‌های مجهز به دوربین مداربسته استفاده کنید.

از گذاشتن کیف دستی و اشیا قیمتی وسوسه انگیز در جلوی داشبورد، روی صندلی جلو و عقب خودرو و در معرض دید خودداری کنید.

مشخصات کامل پخش خودرو و شماره سریال آن را بنویسید و نگهداری کنید.

در صورت پنچر شدن لاستیک خودرو، برای خروج از خودرو و تعویض چرخ، درب خودرو را بسته و سپس اقدام به تعویض چرخ کنید.

چنانچه شیشه و قفل درب خودرو معیوب شده، در کوتاه‌ترین وقت ممکن نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید.

در توقف‌های کوتاه مدت شیشه اتومبیل را بالا برده و درب‌ها را قفل کنید.

هنگام ترک اتومبیل از بسته بودن درب‌ها و شیشه اطمینان حاصل نمائید.

اتومبیل خود را به لوازم ایمنی ضد سرقت مانند: سیستم دزدگیر، قفل فرمان، قفل پدال، سوئیچ مخفی و سایر لوازم تأخیری و بازدارنده مجهز کنید.

تمامی کلیدها و سوئیچ های وسیله نقلیه را از فروشنده تحویل بگیرید؛ دقت کنید همگی فابریک باشند.

نصب ردیاب یا (GPS)مناسب‌ترین اقدامی است که می‌توان برای جلوگیری از سرقت خودرو انجام داد .

نسبت به آلارم دزدگیر بی تفاوت نباشید.

هرگز وسیله نقلیه را در حالی که موتور آن روشن می‌باشد ترک نکنید؛ (به عنوان مثال در هنگام سوخت گیری در جایگاه‌های سوخت یا باز و بسته کردن درب پارکینگ).

هنگام ترک خودرو هرگز مدارک هویتی و مالکیتی خود را در داخل خودرو نگهداری نکنید.