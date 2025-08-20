  1. استانها
قتل پیرزن ۷۸ ساله در ساری

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از شناسایی و دستگیری زن سابقه‌دار به اتهام قتل پیرزن ۷۸ ساله در روستای نوده شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قیصری اظهار داشت: پس از وقوع قتل این زن سالخورده، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت و کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی و ردیابی سرنخ‌ها، موفق به شناسایی و دستگیری متهم اصلی و همدست وی در تهران شدند.

وی افزود: مأموران در یک عملیات ضربتی ابتدا همسر صیغه‌ای متهم را بازداشت کرده و در ادامه قاتل اصلی را نیز دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهم، مدارک هویتی، کارت‌های بانکی و طلاجات سرقتی متعلق به مقتول کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: متهم اصلی که به عنوان بهورز در خانه بهداشت روستای نوده فعالیت می‌کرد، با سوءاستفاده از شناخت قبلی و به بهانه گرفتن فشار خون وارد منزل پیرزن شد و در شرایطی که مقتول تنها بود، وی را به قتل رسانده و اموالش را به سرقت برد.

به گفته قیصری، با تلاش پلیس این متهم کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع جنایت شناسایی و بازداشت شد و در حال حاضر برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تردد و موارد مشکوک در محل سکونت خود، موضوع را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

