عملیات بی نقص پلیس و ایستگاه پایانی سارق خانم سابقه دار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح این خبر بیان داشت: تیم عملیات کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در پی گشت زنی‌های هدفمند خود، خانمی را مشاهده کرد که در حال تخریب درب یک دستگاه خودرو ۲۰۶ می‌باشد.

افشار در ادامه افزود: عوامل انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به صحنه نزدیکتر شده که سارق خانم به محض ورود پلیس بصورت پیاده از محل متواری گردید که پس از یک تعقیب و گریز کوتاه مأموران با شگردهای ویژه پلیسی سارق خانم را دستگیر و به کلانتری انتقال داد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از بررسی‌های ابتدایی این سارق خانم به ۱۰ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف و همچنین مشخص گردید وی دارای سوابق متعدد کیفری نیز می‌باشد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: تاکنون ۵ نفر از شکات این پرونده شناسایی و پرونده به همراه متهم برای کشف جرایم احتمالی دیگر تحویل مقام قضائی شد.

افشار به شهروندان توصیه نمود: خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از قبیل قفل و دزدگیر مجهز کرده و از قرار دادن اشیا قیمتی و مدارک داخل خودرو خودداری کنند.